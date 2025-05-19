Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet’in önemli isimlerini arayarak bayramlarını kutladı. Özel, görüşmelerde aynı zamanda yaklaşan uluslararası toplantı için de davette bulundu.

Sezer ve eski genel başkanlara bayram telefonu

Partiden yapılan açıklamaya göre Özel, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile CHP'nin önceki genel başkanları Hikmet Çetin, Altan Öymen, Kemal Kılıçdaroğlu ve eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özgür Özel, görüşmeler sırasında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutladı.

Sosyalist Enternasyonal için davet

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayram tebriğinin ardından 21–25 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Sosyalist Enternasyonal toplantısı için de söz konusu isimlere davette bulundu. Toplantı, uluslararası sosyal demokrat çevrelerin katılımıyla düzenlenecek.