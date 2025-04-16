Gençlere Dev Destek: Staj Programlarıyla Mesleki Güce Katkı Büyüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son üç yılda İŞKUR aracılığıyla gençlere sağlanan staj desteklerine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan’ın duyurusuna göre, ihtiyaç duyulan meslek gruplarında nitelikli iş gücü yetiştirilmesi amacıyla toplamda 63,5 milyar liralık destek sağlandı ve bu destekten yaklaşık 445 bin 572 kişi yararlandı. Bu girişim, gençlerin mesleki yeterlilik kazanmasını sağlarken Türkiye'nin iş gücü piyasasına da önemli katkılarda bulunuyor.

Staj Desteği Rakamlarla Anlatılıyor

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilen bu destek programı kapsamında gençlerin hem teorik bilgiye hem de pratik beceriye ulaşmalarına imkân tanındı. Bakan Işıkhan, destek programı ile 95 bin 341 kişiye kalfalık, 170 bin 726 kişiye ise ustalık belgesi verildiğini açıkladı. Bu belgeler, gençlerin mesleki alanda istihdam edilme şansını artırarak hem bireysel kariyer planlamalarını kolaylaştırıyor hem de ülke ekonomisine canlılık katıyor.

Stratejik Alanlarda Mesleki Güçlenme

Yapılan açıklamada, stratejik alanlarda nitelikli iş gücü yetiştirmenin Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedefleri açısından hayati olduğu vurgulandı. Özellikle sanayi, teknoloji ve hizmet sektörlerinde kalifiye iş gücü ihtiyacının arttığına dikkat çeken Bakan Işıkhan, bu desteklerin sadece gençlere değil, ülke ekonomisine de uzun vadeli katkılar sunduğunu belirtti.

Yenilikçi Hedeflerle İleriye Dönük Adımlar

Bakan Işıkhan, sadece mevcut istihdam sorunlarına çözüm üretmenin değil, aynı zamanda geleceğe yönelik adımlar atmanın da önemine değindi. Bu kapsamda oluşturulan Ulusal İstihdam Stratejisi ve Orta Vadeli Program hedeflerinin hayata geçirilmesinin öncelikler arasında yer aldığı ifade edildi. Bu hedeflerin, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak yapısal dönüşümleri kapsadığı da vurgulandı.

İş Gücü Piyasasında Yeni Bir Dönem

Staj programlarının yaygınlaşması ve işverenlerle gençleri bir araya getiren bu sistem, iş gücü piyasasında dönüşümün sinyalini veriyor. Özellikle mesleki eğitim kurumlarıyla özel sektör işbirliğinin artması, gençlerin iş dünyasına adaptasyonunu kolaylaştırıyor. Bakanlık tarafından yapılan bu tür desteklerin önümüzdeki dönemde daha da artması bekleniyor.

Gençlere Çağrı: Eğitimle Geleceğini Şekillendir

Vedat Işıkhan, yaptığı paylaşımda gençlere de bir çağrıda bulunarak, mesleki gelişimlerine yatırım yapmaları gerektiğini vurguladı. Türkiye'nin kalkınma sürecinde en büyük potansiyelin genç nüfus olduğunu belirten Bakan, “Güçlü bir Türkiye için güçlü gençlere ihtiyacımız var” dedi.