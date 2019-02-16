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Sivri biber 15 lira!
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Ekonomi - - Editör: Tuğçe GÜREL

Sivri biber 15 lira!

Ülkemizde başlayan tanzim satışları sonrasında pazarda sivri biberin fiyatı yine değişmedi.

Ülkemizde başlayan tanzim satışları sonrasında fiyatı düşmeyen tek sebze sivri biber oldu. Fiyatları el yakan sebze ve meyvelerin fiyatında büyük düşüş yaşanırken sivri biberde bir değişiklik olmaması gözlerden kaçmadı.

Bilecik'te Hürriyet Mahallesi'nde kurulan Kapalı Pazar'daki tezgahlarda sivri biber el yakmaya devam ediyor. Fiyatı 15 TL'den satılan sivri bibere talep az olmasına rağmen fiyatının düşmemesi büyük bir dikkat çekti.

Sivri Biberde Fiyat Aynı

Biberde fiyat düşüşünün yaşanmamasının az üretildiği için olduğunu anlatan satıcı Günay Türker ise tanzim satış noktalarında da durumun aynı olduğuna işaret etti. Başta patlıcan, kabak, marulun fiyatında büyük düşüşler yaşandığı belirlenirken durumun düzelmesi en çok da vatandaşların işine geldi.


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