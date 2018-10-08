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Shakespare'den uyarlanan 'Cadı Avı' seyirciyle buluştu
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Shakespare'den uyarlanan 'Cadı Avı' seyirciyle buluştu

Barıştan; Umuttan, hatta aşktan yana git gide kuraklaşmış coğrafyamızda binlerce yıl yaşamı korumuş, İnanna'ya, sonra Hekate'ye, en son Venüs'e nihayet Ortaçağ yobazlığının elinde cadıya dönüşmüş 'Ana Tanrıça'ların hikayesi; Cadı Avı, Kadıköy Emek Tiyatrosunda sahnelendi.

Barıştan; Umuttan, hatta aşktan yana git gide kuraklaşmış coğrafyamızda binlerce yıl yaşamı korumuş, İnanna'ya, sonra Hekate'ye, en son Venüs'e nihayet Ortaçağ yobazlığının elinde cadıya dönüşmüş 'Ana Tanrıça'ların hikayesi; Cadı Avı, Kadıköy Emek Tiyatrosunda sahnelendi.

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ENGİN ALKAN UYARLADI

Shakespare'in Venüs ile Adonis şiiri ve sonelerinden usta yönetmen Engin Alkan tarafından uyarlanan meşhur hikayesini Talak Sait Halman çevirdi. 66l Sone'nin Can Yücel tarafından çevrildiği oyunun orchestra düzenlemesi Altuğ Kutluğa ait. Dramaturgluğunu Sinem Özlek'in yaptığı Cadı Avı'nın ışık tasarımını Cem Yılmazer, kostüm tasarımını andan Seda Balaban ile Selin Ölçen, Koreografisini Senem Ofuz ve dekor tasarımını Serkan Kavurt üstlendi.

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PRÖMİYERİNE PEK ÇOK ÜNLÜ KATILDI 

Ayşegül Sünetçiıoğlu, Emre Yetim,Mert Arat, Pınar Yıldırım ve Sirate Akbaş'ın rol aldığı 'Cadı Avı'nın gerçekleşen prömiyerine gelenler arasında Kadir Doğulu, 'Güldür Güldür' oyuncularından Ecem Erkek ve oyuncu Iraz Yöntem vardı.

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