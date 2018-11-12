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Öztürk Yılmaz yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi
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Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Öztürk Yılmaz yeniden Disiplin Kurulu'na sevk edildi

CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Genel Başkan Kılıçdaroğlu hakkında kullandığı sert ifadelerin ardından yeniden Disiplip Kurulu'na sevk edildi.

CHP'li Öztürk Yılmaz, Türkçe ezan tartışmalarının ardından geçtiğimiz hafta 'kesin ihraç talebiyle' Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti. Sevkin ardından Meclis'te basın açıklamasında bulunan Yılmaz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu "Senden bir umudum kalmadı. Genel Başkanlık için hazırlandığımı biliyorsun. Bu nedende beni uzaklaştırmak istiyorsun." ifadeleriyle eleştirmişti. Öztürk Yılmaz, bu ifadeleri nedeniyle ikinci kez kesin ihraç talebiyle Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

ÖZTÜRK YILMAZ, KILIÇDAROĞLU İÇİN NE DEDİ?

Bir televizyon programında ezanın Türkçe okunması gerektiği yönünde görüş bildiren Öztürk Yılmaz, iktidara karşı partisini zor durumda bıraktığı gerekçesiyle Disiplin Kurulu'na sevk edilmiş ve kesin ihracı istenmişti. CHP yönetiminin bu hamlesinin ardından basın toplantısı düzenleyen Yılmaz, Kılıçdaroğlu'nu hedef almış ve çok sert konuşmuştu.

"Oradaki gerekçeye baktığımızda eften püften konular var. Parti programıyla zerre kadar alakalı olmayan bir durum söz konusu. Partinin ilkeleriyle, duruşuyla hiçbir zaman alakalı olmayan konuşmadan dolayı, Allahüekber'in Türkçesini bilmeyen bir trolün ayaklarının altına verildiğini gördüm. Bu disiplin soruşturması hukuksuzdur, bunu kınıyorum. Siz Atatürk´e saldıranlara, cumhuriyete saldıranlara, geçmişimize saldıranlara bir cevap veremiyorsunuz. Cevap verenleri de disipline sevk ediyorsunuz. Bu demokrasiyle otokrasi arasında bir çatışmadır. Bu aynı zamanda CHP´yi AKP´nin yedek lastiği haline dönüştürmek isteyen bir anlayışla, bunu reddeden bir anlayışın çatışmasıdır. Bu CHP´yi kendi babasının malı, tarlası, bahçesi gören, 'dediğim dedik, çaldığım düdük' diyen anlayışa karşı mücadeledir. Milletvekillerini biat eden robotlar olarak görenlerle halkın seçtiği vekiller olarak gören bir mücadeledir. Biz Müslümanız elhamdülillah, dini değerlerimize saygılıyız. Dini siyasete alet edenlere karşı bir anlayıştır bizim anlayışımız. Bunun net anlaşılması gerekir."

 


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