Özgür Özel'den Seçim Mesajı: İttifaklara Açığız, Direnişle Başaracağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Financial Times’a verdiği röportajda, Türkiye'deki mevcut siyasi tabloya dair önemli açıklamalarda bulundu. Özel, seçim sürecinde yeniden ittifak kurulabileceğini vurgularken, aynı zamanda Batı dünyasından bekledikleri destek konusunda sitemkâr ifadeler kullandı. Özel’in, İngiltere’deki İşçi Partisi ve Başbakan Keir Starmer’a yönelik açıklamaları dikkat çekti. Röportaj, İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından muhalefetin stratejisinin yeniden şekillendiğine işaret ediyor.

Batı'ya Sitem: Sessizlik Kırgınlık Yaratıyor

Özgür Özel, İngiltere’nin CHP ile geçmişten gelen yakınlığına rağmen, İmamoğlu’nun tutuklanmasına karşı sessiz kalmasını eleştirdi. İngiliz İşçi Partisi'nin sessizliği karşısında kendilerini yalnız bırakılmış hissettiklerini belirten Özel, bu tutumu “dostlukla bağdaşmayan bir suskunluk” olarak nitelendirdi. Avrupa'nın diğer ülkelerinde tepkiler gelirken, İngiltere'nin geri planda kalması CHP'nin dış ilişkilerde sorgulayıcı bir pozisyona geçmesine neden oldu.

Siyasi Yol Haritası: Sivil Direniş ve Demokratik Mücadele

CHP lideri, Samsun'da düzenledikleri ilk büyük mitingin ardından barışçıl gösteriler ve sivil direniş yoluyla demokratik mücadeleyi sürdüreceklerini vurguladı. Özel, bu yöntemin dünyada pek az örneği olduğunu ve Türkiye’nin otoriterleşme eğilimine karşı önemli bir mücadele modeli sunduklarını ifade etti.

İttifaka Açığız: Tüm Demokratların Desteği Gerek

Muhalefetin 2023 seçimlerinde kurduğu ancak başarıya ulaşamayan altılı masa deneyimini dışlamadıklarını belirten Özel, yeni seçim döneminde diğer partilerle ittifaklara kapalı olmadıklarını söyledi. Erdoğan’a karşı yürütülecek herhangi bir siyasi hamlenin, geniş bir demokratik cepheye ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Özel, "Seçim yaklaştığında ortaklıklar kurulabilir" dedi.

Kadın Temsili ve Gölge Kabine Vurgusu

CHP'nin kadın temsiliyetini artırmaya yönelik adımlarını da vurgulayan Özel, oluşturduğu gölge kabinenin yarısının kadınlardan oluştuğunu hatırlatarak, bu durumu iktidarın mevcut kabinesindeki tek kadın bakana kıyasla örnek gösterdi. Bu yaklaşım, partinin kadınlara yönelik politikalarını görünür kılmak adına stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

İmamoğlu İçin 30 Milyon İmza Hedefi

CHP'nin başlattığı imza kampanyasında şimdiye kadar 10 milyondan fazla imza toplandığını belirten Özgür Özel, hedeflerinin 30 milyona ulaşmak olduğunu duyurdu. Bu kampanyayla, yalnızca İmamoğlu'nun serbest bırakılması değil, aynı zamanda erken seçim taleplerine kamuoyu desteği sağlanması hedefleniyor.

CHP Güçleniyor: Üye Sayısında Artış

Parti üyeliklerinde gözle görülür bir artış olduğunu belirten Özel, kendi genel başkanlığı döneminde üye sayısının 800 bin kişi arttığını ve toplamda 2 milyona ulaşıldığını söyledi. Bu veriler, partiye olan ilginin arttığını ve halk tabanında güç kazanıldığını gösteriyor.

Türkiye'nin Konumu: Jeopolitik Denge ve Sessizlik

Özel, Türkiye'nin jeopolitik öneminin artmasının, Batı'nın demokrasi konusundaki tutumunu yumuşattığını savundu. Erdoğan’ın dış politikada güçlü pazarlık gücüne sahip bir aktöre dönüştüğünü, bu durumun ise komşu ülkelerden gelen demokratik tepkileri sınırladığını ifade etti.

Son Söz: Direnerek Kazanacağız

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mevcut baskı ortamına rağmen direnmekten vazgeçmeyeceklerini belirterek, "En iyi savunma, şu an yaptığımızdır: Direnmek" diyerek açıklamasını sonlandırdı.