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Özcan Deniz'in yeğenine ceza
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

Özcan Deniz'in yeğenine ceza

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni, lüks araçla hız denemesi yaptı ve o anları sosyal medyadan paylaştı. Jandarma ekiplerince yakalanan 16 yaşındaki yeğene, toplamda 3 bin 20 TL trafik idari para cezası kesildi, ardından karakola teslim edildi.

Ünlü şarkıcı Özcan Deniz'in 16 yaşındaki yeğeni, lüks araçla hız denemesi yaptı ve o anları sosyal medyadan paylaştı. Jandarma ekiplerince yakalanan 16 yaşındaki yeğene, toplamda 3 bin 20 TL trafik idari para cezası kesildi, ardından karakola teslim edildi.

Lüks araçla hız denemesini sosyal medyada paylaşan Şarkıcı Özcan Deniz'in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu D.D. jandarma ekiplerince yakalandı.

Özcan Deniz' in kardeşi Ercan Deniz'in oğlu 16 yaşındaki D.D.'nin soysal medya hesabından ilk olarak lüks araçların bulunduğu garajı paylaştı. D.D. ardından o otomobillerden birine binerek yola çıktı. D.D. lüks otomobilde kadrajın 250'yi bulduğu anlarda sevinç çığlıkları attı.

Görüntüler üzerine polis ekipleri harekete geçti. D.D., Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri'nce yakalandı. D.D. "Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak" suçundan 2 bin 18 TL, "Yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50 den fazla aşmak" suçundan bin 2 TL olmak üzere toplam 3 bin 20 TL trafik idari para cezası kesildi.

D.D. ayrıca, Türk Ceza Kanunu'nun 179/2 (Ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Sarıyer Zekariyaköy Jandarma Karakolu'na teslim edildi.

 


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