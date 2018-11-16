Muharrem İnce İstanbul Adaylığını Pazartesi Açıklayabilir

Cumhuriyet Halk Partisi kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığı için adı geçen Muharrem İnce'dan flaş bir adım geldi. İBB adaylığı için olumlu sinyaller veren Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti.

Muharrem İnce, İBB adaylığı için daha önce verdiği mesajlarında parti seçmeninin kendisini aday göstermesi durumunda meydanlara çıkacağını açıklamıştı.

PAZARTESİ KRİTİK AÇIKLAMA GELEBİLİR

İnce'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep ettiği ileri sürüldü. Görüşme gününün ise ‘pazartesi' olarak belirlendiği ifade edildi. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun da bu talebe olumlu baktığı belirtildi.