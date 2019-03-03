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Minik Ankaragücü taraftarı için cenaze töreni
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Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Minik Ankaragücü taraftarı için cenaze töreni

Antalyaspor Ankaragücü maçının sonrasında yaşanan trafik kazasında canından olan 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır için Ankara'da cenaze töreni düzenlendi.

Antalyaspor Ankaragücü maçının sonrasında yaşanan trafik kazasında canından olan 17 yaşındaki Mert Turgut Çakır için Ankara'da cenaze töreni tertip edildi.

Spor Toto Süper Lig'de oynanan Antalyaspor - MKE Ankaragücü maçının hemen ardından Ankara'ya dönerken kazada hayatını kaybeden Ankaragücü taraftarı Mert Turgut Çakır için cenaze töreni düzenlendi.

Dün saat 03.30 esnalarında Afyonkarahisar- Antalya karayolunun 25'inci kilometresinde yaşanan kazada Antalyaspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada takımlarını yalnız bırakmayan bir grup MKE Ankaragücü taraftarı, 4-2'lik galibiyetin hemen ardından dönüş yoluna düştü.

Cenazeler Memleketlerine Gönderildi

Taraftarları taşıyan Yılmaz Doğan yönetimindeki 06 FV 6125 plakalı midibüse seyir halindeyken Adil Erkan yönetimindeki 43 LD 961 plakalı otomobilin arkadan çarpması sonucu Mert Turgut Çakır ve Eren Açıkgöz adlı taraftarlar hayatlarını kaybetti. Kazanın ardından yapılan otopsinin ardından Mert Turgut Çakır'ın cenazesi Ankara'ya, Eren Açıkgöz'ün cenazesi ise memleketi Bartın'a gönderildi.


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