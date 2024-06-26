TCMB Rezervleri Rekor Seviyeye Ulaştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 14 Haziran haftası itibarıyla toplam rezervlerinin tarihi bir rekora ulaştığını duyurdu. Haftalık Para ve Banka İstatistikleri raporuna göre, TCMB'nin toplam rezervleri önceki haftaya göre 149 milyon dolarlık artışla 146 milyar 301 milyon dolara yükseldi.

Brüt döviz rezervlerinde yaşanan artış dikkat çekti. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 77 milyon dolar artarak 88 milyar 433 milyon dolara çıktı. Bu artış, TCMB'nin toplam rezervlerinin büyük bir kısmını oluşturdu ve rezervlerin genel seviyesini yukarı taşıdı.

Ancak, altın rezervleri bu dönemde düşüş kaydetti. Altın rezervleri 1 milyar 928 milyon dolar azalarak 57 milyar 868 milyon dolara geriledi. Bu durum, brüt döviz rezervlerindeki artışa rağmen toplam rezervlerde bir dengeleme etkisi yarattı.

Merkez Bankası'nın rezerv politikaları ve döviz hareketliliği, ekonomik analistlerin yakından izlediği konular arasında yer alıyor. Özellikle döviz rezervlerindeki bu artışın, Türkiye'nin ekonomik güvenilirliği ve dış ticaret dengesi açısından önemli bir gösterge olduğu belirtiliyor. Gelecek dönemde TCMB'nin rezerv politikalarının ekonomiye etkisi merakla bekleniyor.