Meral Akşener evini basan MHP'li gruptan şikayetçi olmadı

Devlet Bahçeli'nin Akşener'i işaret eden sert mesajının ardından Üsküdar'da MHP'li bir grup gece saatlerinde Akşener'in evinin önüne gelerek slogan atmıştı. Olay siyasette gerilime neden olurken, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kapısının önüne gelerek aleyhinde slogan atan gençlerden şikayetçi olmayacağını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önü MHP'li grubun ayrılmasının ardından kendisini destekleyenlerle doldu taştı. Kendisini desteklemeye gelen partililere kapı önünde kısa bir konuşma yapan Akşener,"Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar" dedi.



AKŞENER 'BÜYÜKLÜĞÜNÜ' GÖSTERDİ

Burada sloganlar atan partililere Akşener bir açıklama yaptı. Akşener, "Türkiye'nin daha iyiye gitmesi, gençlerimizin umudunun yeniden yeşermesi için bu yola çıktık. Biz bir aileyiz, Vakur olacaksınız, sakin olacaksınız, sağduyulu olacaksınız. Bizi özellikle bir kavganın içine çekmeye çalışıyorlar. Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar, Talimat verildiler, geldiler" dedi.

Akşener'in açıklamasının ardından toplanan partililer dağıldı.



