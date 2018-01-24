Meral Akşener’den gazilik yorumu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) afrin opörasyonu ile ilgili, flaş açıklamalar geldi. Akşener, “Elbetteki ordumuzun yanındayız. Ama bugünü getiren şartlar konusunda da hükümetin bir öz eleştiri yapması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

ŞEHİTLİK İÇİNDE KANUN

Akşener, Erdoğan'a gazilik ünvanı verilmesine yönelik tartışmalarla ilgili “Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum, o zaman kanunla da şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz” ifadelerini kullandı.

KADIN DERNEKLERİNİ KABUL ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TSK'nın Afrine'e Zeytin Dalı Harekatı düzenlemesi ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Meral Akşener, Kadınlar Dernekleri Federasyonu ve 14 kadın derneğinin yöneticilerini kabul etti.

TAVSİYELERİNİ ALDI

Burada konuşan Akşener, “Kadın konusunda çalışma yapan insanlar olarak sizlerden tavsiyelerinizi almak ve yaptığınız çalışmalardan haberdar olmak için sizleri buraya davet ettik. Bu bir siyasi parti toplantısı değildir.

Keşke diğer siyasi partilerde sizleri davet etseler ve kadınlar konusunda bazı şeyleri öğrenebilseler” dedi.

ORDUMUZUN YANINDAYIZ

Toplantı öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Meral Akşener, devam eden ‘Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin sorular üzerine şöyle konuştu:”

Afrin Operasyonu yapılmadan önceki süreçte hataları yanlışları uyarı niteliğinde paylaştık. Bugün itibariyle ordumuz, Mehmetçiğimizin bizin gibi kadınların doğurduğu çocuklar orada mücadele ediyor.

An itibariyle elbette ki ordumuzun yanındayız. Burada bir sorun yok. Ama bugünü getiren şartlar konusunda da hükümetin bir öz eleştiri yapması gerektiğine inanıyoruz.

Suriye meselesine şahıslar üzerinden bir bakış açısıyla Ortadoğu'nun bataklığına çekilen bir Türkiye var. Türkiye'nin bu hale getirilmesinden sorumlu bir iktidar var.

Diğer yandan Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul ederek oradayız biz. Resmi ağızlardan yapılan açıklamaya göre, ‘İşgal etmeyeceğiz, döneceğiz' deniyor.

Dolayısıyla derhal Esad yönetimi ile bir yandan kavgalı görüntü verip, aşağıdan diplomasi yapmanın doğru olmadığına, açıktan bir müzakere başlatılması gerektiğine inanıyoruz.”

GAZİLİK ER MEYDANINDA OLUŞAN BİR ŞEYDİR

Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazilik ünvanı verilmesine yönelik tartışmalarla ilgili yöneltilen soruya ise şu yanıtı verdi:”

Uzun yıllar şehit ve gazi ailelerine yönelik vakıf yönettim. Gazilik er meydanında oluşan bir şeydir. Eğer kanunla gazilik çıkarırsak , Sayın Erdoğan'ın özelinden ayırarak söylüyorum.

O zaman kanunla da şehitlik makamı verilir. Bunların değersizleştirilmesini doğru bulmuyoruz. İktidarın bir an evvel dış politikayı iç politika malzemesi yapmasının önüne geçmemiz gerekiyor.

Sağduyulu, akıllı, Türkiye'nin çıkarlarını düşünen bir mantığa geri gelinmesi gerekiyor. Çünkü şu andan itibaren artık yapılan işler ciddi işlerdir.Buna uyulması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, monşerler, diye küçümsedikleri o dış politika birikimine, bakış açısına tez elden dönmesi gerekiyor. Bunun anlamı da etrafımızdaki ateş çemberini söndürmekten geçiyor”