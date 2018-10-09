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Meral Akşener: Bahçeli siyasete kara bir leke çaldı
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

Meral Akşener: Bahçeli siyasete kara bir leke çaldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin meclis grup toplantısında konuştu. Evinin önünde gerçekleşen eylem üzerinden Bahçeli'yi eleştiren Akşener, 'Türk siyasetinde kara bir leke' ifadelerini kullandı.

Siyasi partilerin meclis grup toplantısları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşmasıyla başladı. Gündeminde önceki günlerde evinin önünde gerçekleşen protesto gösterileri olan Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi sorumlu tuttu.

Bahçeli hakkındaki sert eleştirilerine devam eden Akşener, Bahçeli'nin Türk siyasetine kara bir leke çaldığını ifade ederek, "Türkiye seninle yeterince zaman kaybetti." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da seslenen Akşener, McKensey politikaları için yeni bir kozmik oda çıkışını yineledi. Maliye ve Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın Orta Vadeli Planı'nın çöktüğünü kaydeden Meral Akşener, Erdoğan'ın ekonomide yakalanamayan istikrar nedeniyle damadı Berat Albayrak'ı sorumlu tutacağını ifade etti.

Akşener'in konuşmasından satır başları:

Geçtiğimiz hafta evimin önüne kadar uzanan hadiseye değinmek istiyorum. Yaşadığımız onca şeye rağmen artık beteri olmaz diyorduk ama Sayın Bahçeli yaptı yapacağını. Türk siyasetine, kara bir leke çaldı. Ne Türkiye ne de Türk Milliyetçiliği için bir gelecek vadetmediğini açıkça ortaya koydu.

Yaşadığımız onca şeye rağmen, artık daha “beter”i olmaz, diyorduk ama “Sayın Bahçeli” yine yaptı yapacağını.Türk siyasetine, kara bir leke çaldı. Ne Türkiye, ne de Türk milliyetçiliği için gelecek vadetmediğini açıkça ortaya koydu.

Sayın Bahçeli, sen, Cumhuriyetin kurucu iradesinin, Türk milliyetçiliğinin bayrağını düşürdün. Sen onu, saray kapısına serecektin ki, biz razı olmadık. Milliyetçilik saray bahçelerinde kök salmaz. Kongrede önüme çıkacak cesaretin yok. Kendi delegenin karşısına çıkacak cesaretin yok. İstanbul'dan aday çıkaracak cesaretin yok. Millete küfredenler iktidardan aldığı milyarlık ihaleler alanlar hayasızca sokakta geziniyor. Kapalı kapılar ardında Erdoğan bile tavır koyuyor ama senden ses yok.

"TÜRKİYE SENİNLE YETERİNCE ZAMAN KAYBETTİ"

Sayın Bahçeli, Türkiye seninle yeterince zaman kaybetti.Ben de seninle daha fazla vakit kaybedecek değilim. Sanma ki söyleyecek söz bitti.Sanma ki bu cesur yürekler seni affetti.İYİ Parti'nin büyük hedefleri var. Sen geç köşeye otur, biz memleket meselesi konuşalım.

‘İYİ Parti, Türkiye'yi kısır döngüye mahkum eden bu düzene çomak sokmaya devam edecek. Siyaseti, gerçek gündemiyle yani milletle ve milletin dertleriyle buluşturacağız. Türk siyasetinin, saray tiyatrosu olmasına da, ağız dalaşına dönmesine de müsaade etmeyeceğiz. Unutmayalım burada rahatça konuşabilelim diye kanını sebil eden ana kuzuları, vatan evlatları var.

BATMAN ŞEHİTLERİ

Onlar analarının kuzuları ama Türk yurdunun da fedaileridir. Onlar şehittir ve şehitler diridir. Allah milletimize sabır versin. Allah devletimize zeval vermesin.Bu topraklarda her şehit babasının dilinden iki kelime düşer; Vatan sağ olsun. Ve o kahramanların gözü yaşlı anaları. Siz yalnızca birer ana değil birer ocaksınız. O ocağı tüttürecek düşmanı güldürmeyeceğiz. Herkes bıraksa bile andımız olsun bu davayı kıyamete kadar güdeceğiz!!

“DÜNE KADAR İDAM DİYENLER…”

“Düne kadar ‘idam' diyerek siyasi rant peşinde koşanlar, bugün aynı şeyi ‘AF' diyerek yapmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz, iktidarın küçük ortağı bir af teklifi hazırladı. Peşinden iktidar, ‘devlete karşı işlenen' suçları gündeme getirdi.Terörü finanse eden uyuşturucu kaçakçılarını affedelim diyorlar. Zimmetçileri, rüşvetçileri, yağmacıları affedelim diyorlar. Hırsızları, dolandırıcıları, ihale fesatlarını affedelim diyorlar. Şantajcıları affedelim diyorlar.Bunlar yeterince utanç vermiyormuş gibi, Türklüğe hakaret edenleri de affedelim diyorlar. Kuru bir inatla, “tekeden süt sağmaya” çalışıyorlar.Gerekçe olarak da diyorlar ki, kurduğumuz, Cumhurbaşkanlığı sistemi şerefine, bunları affediyoruz. Seçim meydanlarında ‘Bu sistem Türkiye'yi uçuracak' diyorlardı. El birliği ile kurdukları tek adam sistemi daha 100 gün dolmadan, Türkiye'yi uçuruma sürükledi. Sormak isterim; Bu beceriksizliğin şerefine mi, 50 bin ‘torbacıyı' serbest bırakmak istiyorsunuz? Gelecek tepkileri ve eleştirileri iftira ile bastırmak için, ‘Bu cezaları FETÖ'cü hakimler vermişti' diyorlar.Af kapsamına almak istediğiniz 160 bin kişinin tamamını, FETÖ'cü hakimler mi mahkum etmiş? Elbette, FETÖ ihanet şebekesinin kurbanı olmuş binlerce insanımız var. Ama sen Devlet'sin. Bu ayrımı yapacak hafızan da, gücün de var.”

"EKONOMİYİ BU HALE GETİREN SENSİN"

TSK'ya kurulan tuzaktaki kozmik oda olayında, savcılığı Sayın Erdoğan üstlenmişti. Bu ikinci kozmik oda olayının savcılığını ise, Sayın Bahçeli üstlendi. Damat Berat'ın arkasında durdu, göğsünü McKinsey'e siper etti ancak kayın peder ikisini de ortada bıraktı.Damat Bey'in şifası yok ama lafı çok. McKinsey'e karşı çıkmak, ya cehalet, ya ihanettir” dedi. Şimdi eve gittiğinde kayın babanla konuş, aranızda anlaşın. Ama bil ki, İYİ Parti, vatanseverlerin yuvasıdır. Biz, ihanet nedir bilmeyiz. Cehaleti ise 15 günde çöken programında ara. Sayın Erdoğan, ülkeyi yöneten sensin. Ekonomiyi bu hale getiren sensin. Zamların sebebi sensin. Dünya 4D yazıcıları, nesnelerin internetini, sanal gerçekliği konuşurken, ekonomiyi zabıtayla idare edebileceğini düşünmen, Türkiye için zuldür.”

 

 

 


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