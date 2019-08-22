Melih Göğebakan ABD Basın Resmi İlişkiler Direktörü olarak atandı

Melih Göğebakan göreve atanmamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, " Bugün itibariyle devletimizin teveccühü ile ABD Basın Resmi İlişkiler Direktörü olarak atanmış bulunmaktayım. Bu göereve getirilmemde bana büyük destek verten değerli devlet büyüklerime şükranlarımı sunarım." dedi.

Yetkinin kendisine tebliğ edilmesinin ardından ülke için faydalı olan her işte imzasının yada katkısının olacağını vurgulayan Göğebakan, " Dinlenmek için yola çıkanlar hiçbir zaman yorulmazlar" diyerek yoğun bir tempoda hizmette bulunacağının mesajını verdi...