Kanal D'nin popüler dizisi 'Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri', perşembe akşamları yeni bölümleriyle izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Türkiye genelinde büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizide, sırlarla dolu hikâyenin önemli bir düğümü çözülüyor.

İlk bölümden bu yana gizemini koruyan karakterlerden Azem'in kızı Nehir, dizinin on üçüncü bölümünde sahneye çıkıyor. Nehir karakterini canlandıracak oyuncu, Sera Kutlubey olarak açıklandı ve izleyiciler, onun performansını merakla bekliyor.

Dizinin setinden Nehir'in ilk görüntüleri yayımlandı ve bu görüntüler büyük ilgi çekti. Nehir'in gelişiyle birlikte dizideki dengelerin nasıl değişeceği ve Azem'in uzun zamandır hayalini kurduğu çocuklarına kavuşup kavuşmayacağı izleyicilerin merak konusu oldu. Nehir'in ortaya çıkışı, hikâyede beklenmedik bir dönüm noktasına işaret ediyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’ BKM yapımcılığında, zengin hikâyesi ve etkileyici oyuncu performanslarıyla her hafta dikkat çekiyor. Yılmaz Erdoğan'ın başrolünde olduğu dizide, Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi güçlü bir oyuncu kadrosu yer alıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Şenol Sönmez oturuyor.

‘Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri’, yeni bölümüyle perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de izleyicilerini bekliyor. Önemli sırların açığa çıktığı ve hikâyenin kritik bir dönüm noktasına girdiği bu bölümü kaçırmayın.