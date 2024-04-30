Fed Toplantısı Öncesinde ABD Borsalarında Düşüş Yaşandı

ABD borsaları, Federal Rezerv'in önemli faiz oranı kararını açıklayacağı toplantı öncesinde düşüş yaşadı. Düşüşün arkasındaki ana nedenler, artan işgücü maliyetleri ve azalan tüketici güveni gibi ekonomik veriler oldu. Salı günü yaşanan bu düşüş, piyasanın Fed toplantısına yönelik belirsizlik ve endişelerle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

İşgücü Maliyetleri ve Tüketici Güveni Düşüşte

İşgücü maliyetleri, geçen çeyreğe göre %1,2 oranında artarak işverenler üzerinde ücret baskısı oluşturdu. Tüketici güveni ise son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerileyerek ekonomiye ilişkin endişelerin arttığını gösterdi. Bu iki veri, Fed'in faiz kararını etkileme potansiyeline sahip.

S&P 500 Endeksinde Genel Görünüm

S&P 500 endeksinde 11 sektörden 10'u gün içinde düşüş yaşadı. En çok kayıp yaşayan sektörler enerji, tüketici ihtiyari, malzeme, sanayi ve teknoloji oldu. Bunun yanında, kamu hizmetleri ve sağlık sektörleri günün erken saatlerindeki kayıplarını telafi ederek küçük kazançlar sağladı. Teknoloji devleri Tesla, Alphabet, Nvidia, Microsoft ve Amazon gibi şirketler de hisse değerlerinde kayıplar yaşadı.

Ekonomik Perspektifler ve Yorumlar

Natixis Investment Managers'dan Garrett Melson, piyasanın aniden değişen ekonomik verilere karşı hassasiyetini koruduğunu belirtti. Bu tür ani değişiklikler, Fed'in politikalarına yön verebilir. Melson, ekonominin genel olarak güçlü kaldığını ve işgücü piyasasının istikrarlı olduğunu vurgulayarak, enflasyonla mücadelede umut ışığı gördüğünü dile getirdi.

Şirket Performansları ve Piyasa Beklentileri

2024 başlarında beklenen faiz indirimlerinin bu yıl için toplamda yaklaşık 31 baz puana ulaşması öngörülüyor. Önemli şirketlerin mali sonuçları ve tahminleri de piyasada dikkatle izleniyor. GE HealthCare ve 3M gibi şirketlerin finansal sonuçları merakla beklenirken, Eli Lilly ve PayPal yıl sonu kar beklentilerini yükseltti. McDonald's ise uzun süredir ilk kez üç aylık kar tahminini karşılayamadı, ancak hisselerinde hafif bir artış yaşandı.

Piyasanın Volatilitesi ve İstatistiksel Veriler

NYSE ve Nasdaq'ta hisse senetlerinde inişler ve çıkışlar sürerken, S&P 500 ve Nasdaq, yeni yüksek ve düşük seviyeler kaydetti. Bu, piyasanın volatil olduğunu ve yatırımcıların dikkatli olmaları gerektiğini gösteriyor.