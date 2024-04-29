Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni bir rekor seviyesine ulaştı ve 10.008,02 puana yükselerek tarih yazdı. Bu artış, Türkiye ekonomisine olan güvenin bir göstergesi olarak görülüyor.

Gün içinde Borsa İstanbul, küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranı kararları ve Türkiye'de açıklanacak enflasyon verileri gündemdeyken rekorla güne başladı. BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0,77'lik bir artışla, 9.992,45 puanla başladı ve günün ilerleyen saatlerinde 10.000 puanı geçerek yeni bir rekora imza attı.

Ulaştırma sektöründeki hisseler en çok yükselenler arasındaydı ve endeksin artışına yüzde 0,8'lik bir katkı sağladı. Rekor seviyeye ulaştıktan sonra BIST 100, 9.995-10.000 puan bandında dengelendi.

Yılın başından bu yana Borsa İstanbul'daki artış toplamda 2.378 puana ulaştı. Ocak 2024'te endeks 7.624 puan seviyesindeyken, bugün 10.008,02 puana yükseldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisine yönelik artan güvenin dış finansmanı olumlu yönde etkilediğini belirtti. Şimşek'in sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 2023'ün ilk 5 ayında 2,9 milyar dolar net portföy çıkışı olurken, Haziran 2023-Şubat 2024 döneminde 16,8 milyar dolar net portföy girişi olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Exxon Mobil ile 2,5 milyon ton sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) için yaklaşık 1,1 milyar dolar değerinde bir anlaşma görüşmesi yapıldığını açıkladı.

Analistler, BIST 100'de teknik açıdan 10.000 ve 10.100 seviyelerinin direnç, 9.900 ve 9.800 puanın ise destek konumunda olduğunu belirtti.