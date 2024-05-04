Türkiye'de Benzin ve Motorine Zam, Otogaza İndirim

Türkiye genelinde 3 Mayıs 2024 tarihinde akaryakıt fiyatlarına yeni bir güncelleme yapıldı. Bu güncelleme kapsamında benzin ve motorin fiyatlarına zam gelirken, otogaz fiyatlarına indirim uygulandı. Üç büyük şehirdeki güncel akaryakıt fiyatları da bu değişimden etkilendi.

Benzin ve Motorin Fiyatlarına Zam

Benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zamla birlikte, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatları önemli ölçüde yükseldi. Benzin fiyatlarına 28 kuruş, motorin fiyatlarına ise 26 kuruş zam yapılırken, otogaz fiyatlarına ise 1 lira 64 kuruşluk indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanmalar, döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimler ile vergi politikalarındaki düzenlemelerden kaynaklanıyor.

Güncel Fiyatlar Üç Büyük Şehirde Nasıl?

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 43,65 TL'ye, motorinin litre fiyatı ise 41,07 TL'ye yükseldi. Otogaz için litre başına 22,47 TL'lik bir fiyat belirlendi. Ankara'da benzin litre başına 44,51 TL, motorin 41,95 TL, otogaz ise 22,37 TL olarak kaydedildi. İzmir'de benzin 44,79 TL, motorin 42,21 TL, otogaz ise 22,61 TL'den satılmaya başlandı. Bu fiyat değişimleri, global enerji piyasalarındaki dalgalanmaların ve Türkiye'deki yerel vergi politikalarının sonuçları olarak değerlendirildi.