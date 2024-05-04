Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin ise yaralandığı teleferik kazasına ilişkin bilirkişi raporu, kazanın nedenleri hakkında çarpıcı detaylar ortaya koydu. Savcılığa gönderilen rapora göre, teleferik sisteminde bakım ve onarım işlemlerinin kağıt üzerinde yapıldığı, ancak pratikte bu işlemlerin tam anlamıyla gerçekleştirilmediği tespit edildi. Bilirkişi raporu, teleferik direklerinden birinin devrilmesine yol açan ihmalleri detaylı bir şekilde ele alıyor.

Cıvataların Sıkılmadığı Tespit Edildi

Raporda, kazanın meydana geldiği 5 numaralı direkte makara ve lastik değişimi gibi bakım işlemlerinin kağıt üzerinde yapıldığı, ancak cıvataların sıkı olmadığı belirtildi. Bu durum, teleferiğin güvenli çalışmasının sürekliliğinin sağlanmadığına işaret ediyor. Özellikle cıvataların sıkı olmaması, teleferik direğinin devrilmesine neden olan temel etkenlerden biri olarak kaydedildi.

Bakım ve Denetim Aynı Şirkete Ait

Teleferiklerin yıllık bakımlarını yapan Anadolu Teleferik A.Ş'nin, Danimarka devleti Akreditasyon Kurumu'na akredite kuruluşların listesinde olmadığı belirtildi. Ayrıca, teleferiğin bakımlarını yapan firma ile denetimlerini gerçekleştiren firmanın aynı kişiye ait olduğu ortaya çıktı. Bu durum, bakım ve denetim süreçlerindeki şeffaflık ve güvenilirlik konusunda ciddi endişeler uyandırdı.

Ustalık ve Mesleki Yeterlilik Sertifikaları Eksik

Raporda, bakım, onarım ve teknik hizmetlerden sorumlu Mega Tower A.Ş. çalışanlarının ustalık ve mesleki yeterlilik sertifikalarına sahip olmadığı, ancak çalışmalarına devam ettikleri belirtildi. Bu eksiklik, teleferik kazasında iş gücü kalitesi ve teknik yetkinlik açısından ciddi sorunların olduğunu gösteriyor.

Kaza Öncesi Kıvılcım Uyarısı Yapılmış

Bilirkişi raporu, çevredekilerin kaza öncesinde teleferikte kıvılcım gördüğünü ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ANET A.Ş'deki görevli tesis amirine bu durumu bildirdiklerini, ancak buna rağmen teleferiğin durdurulmadığını, sadece yavaşlatıldığını da açıkladı. Bu uyarının dikkate alınmaması, kazanın önlenebilir olduğunu ortaya koyuyor.

Savcılığın iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunması bekleniyor. Bu rapor, teleferik kazasında ihmaller zincirini ve denetim yetersizliklerini açığa çıkardı.