TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Yeni Anayasa İçin Siyasi Partilerle Görüşmelere Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa süreci için kapsamlı görüşmelere başladı. Siyasi partilerin genel başkanlarıyla birebir toplantılar düzenleyen Kurtulmuş, Türkiye'nin anayasa reformuna yönelik yeni bir başlangıç için tüm tarafların görüşlerini almaya yönelik bir tur başlattı. İlk durağı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Partilerin anayasaları olmaz, partilerin anayasa teklifleri olur. Anayasa milletin anayasasıdır. Parlamentoda oluşabilecek en yüksek konsensusla, bir toplumsal mutabakat metni olarak Türkiye'nin yeni anayasası ortaya çıksın. pic.twitter.com/9eypHBxyCu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2024

Kurtulmuş'un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme, TBMM'deki CHP Grubu'nda gerçekleşti. Görüşme sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeni anayasa sürecinin toplumun geniş kesimlerini kucaklayan bir anlayışla yürütüleceğini belirtti. Kurtulmuş, görüşmenin içeriğine dair detayları paylaşırken, "Anayasanın içeriği ile ilgili bir kelime konuşmadık, usul konuştuk. Partilerin anayasaları olmaz, anayasa teklifleri olur, milletin anayasası olur. Yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik," dedi.

Numan Kurtulmuş, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, farklı siyasi partilerle kurulan bu diyaloğun, anayasa yapım sürecinin başlangıcı olduğunu vurguladı. Mayıs ayının sonuna kadar siyasi partilerden öneri ve görüşlerin alınacağını, ardından TBMM'nin yeni yasama yılında müzakerelerin başlayacağını belirtti. Bu sürecin, toplumsal mutabakata dayalı bir anayasa için temel teşkil edeceğini belirten Kurtulmuş, "Kararı Meclis verecektir ve milletvekillerimizin oylarıyla şekillenecektir. Bu süreçte yapıcı diyaloğumuzu bütün siyasi partilerimizle sürdüreceğiz," dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Mayıs sonuna kadar siyasi partilerden usule ilişkin fikirleri almak isteriz. Belki yaz döneminde bütün siyasi partiler anayasa tekliflerini olgunlaştırarak, Meclis açıldığında müzakere ortamı başlar. pic.twitter.com/vGFZUWstky — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 30, 2024

Özgür Özel ise toplantı sonrasında kısa bir açıklama yaparak, "Sorumluluğumuzun farkındayız, parti içinde konuyu değerlendireceğiz," ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un aynı gün Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir araya gelmesi bekleniyor. Bu görüşmeler, anayasa süreci için kritik bir başlangıç olarak görülüyor. TBMM Başkanı'nın hedefi, yeni ve sivil bir anayasa için tüm kesimlerin görüşlerini almak ve anayasa çalışmalarını toplumun geniş kesimleriyle birlikte yürütmek.

Önümüzdeki günlerde Kurtulmuş, diğer siyasi parti gruplarını da ziyaret etmeyi planlıyor. Bu ziyaretlerin amacı, anayasa süreci için partiler arası istişareleri artırmak ve yeni anayasa için temel usul ve esasların belirlenmesine yönelik adımlar atmak. Ayrıca, AK Parti grubundan bir heyetin de anayasa turuna çıkarak, farklı siyasi partilerle görüşmeler gerçekleştireceği ve sürece katkıda bulunacağı açıklandı.

Yeni ve sivil anayasa yapım sürecinin başarıya ulaşması için toplumun geniş kesimlerinin katılımı ve desteği önemseniyor. Siyasi partilerin öncelikli başlıkları belirlemesi ve bu sürecin hızlanması için ilerleyen dönemlerde ortak bir komisyon kurulması planlanıyor. Bu komisyon, farklı siyasi görüşleri temsil eden üyelerden oluşacak ve anayasa sürecini hızlandıracak. Türkiye'nin yeni ve sivil bir anayasaya sahip olması için tüm tarafların katılımı sağlanarak, geniş toplumsal mutabakat hedefleniyor.