Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı ve açıklanan verilere göre Türkiye'de fiyatlar hem aylık hem de yıllık bazda artış gösterdi. TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) nisanda aylık bazda yüzde 3,18 oranında yükselirken, yıllık enflasyon yüzde 69,80 seviyesine ulaştı. Bu, ekonomistler için bile çarpıcı bir artıştı. Beklentiler, TÜFE'nin nisan ayında yüzde 3,22 oranında artması ve yıllık enflasyonun yüzde 69,87 seviyesine yükselmesi yönündeydi. Gerçekleşen rakamlar, piyasa beklentilerine oldukça yakın olmasına rağmen, ülkenin ekonomik istikrarı açısından ciddi kaygılara yol açtı.

2024 yılı başından beri enflasyon oranları dalgalı bir seyir izledi. Ocak ayında enflasyon yüzde 6,70 oranında artarken, şubat ayında yüzde 4,53 oranında yükselmişti. Mart ayında ise aylık bazda yüzde 3,16 oranında artış gerçekleşmişti. Nisan ayının sonuçları, trendin istikrarlı bir şekilde devam ettiğini gösterdi.

Sanayinin dört ana sektörünün yıllık değişimleri de büyük ölçüde artış gösterdi. Madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 74,68'lik bir yükseliş yaşanırken, imalat sektöründe yüzde 60,03'lük bir artış görüldü. Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında artış oranı yüzde 4,79 olurken, su temininde ise yüzde 66,71 artış gerçekleşti.

Sanayinin dört sektöründe aylık değişimlere bakıldığında da önemli artışlar kaydedildi. Madencilik ve taş ocakçılığında aylık artış yüzde 4,51 olurken, imalatta yüzde 3,26, elektrik ve gaz üretimi ile dağıtımında yüzde 7,30 ve su temininde yüzde 1,93'lük bir yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri de benzer bir eğilim gösterdi. Ara mallarında yüzde 54,88'lik bir artış yaşanırken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 65,83, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 66,35, enerjide yüzde 29,84 ve sermaye mallarında yüzde 66,33'lük bir artış kaydedildi.

Aylık bazda da ana sanayi gruplarında dikkat çeken artışlar görüldü. Ara mallarında yüzde 2,95 artış olurken, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 3,63, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 4,77, enerjide yüzde 5,08 ve sermaye mallarında yüzde 1,98 oranında bir artış yaşandı.

Bu artış eğilimleri, ekonomik baskının tüketiciler ve üreticiler üzerindeki etkilerini açıkça gösteriyor. Enflasyon rakamlarının yüksek seyretmesi, para politikası ve ekonomik istikrar için önemli bir sınav haline geldi.