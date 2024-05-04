Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenen 8. Türk-Alman Ekonomi Günü'nde yaptığı açıklamada, Türkiye'de enflasyonun hızla düşeceğini ve 2026'da tek haneli enflasyona döneceklerini belirtti. Şimşek, Türkiye'nin enflasyonunun oldukça yüksek olduğunu kabul ederek, uygulamaya koydukları program sayesinde enflasyonun hızla düşeceğini ve tek haneli seviyelere ulaşılacağını vurguladı.

Türkiye'nin Ekonomik Performansı

Şimşek, konuşmasında Türkiye'nin son 20 yılda güçlü bir ekonomik performans sergilediğini ve büyük bir ekonomi olduğunu söyledi. Şimşek, dünya genelinde yüksek borç sorunu olduğunu ve faizlerin de yüksek olduğunu belirtti. Borçluluğun düşük olmasının büyüme açısından önemine değinen Şimşek, Almanya'nın bu konuda en disiplinli ülkelerden biri olduğunu ifade etti. Türkiye'nin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 108 olduğunu belirten Şimşek, gelişmekte olan ülkelerde bu oranın yüzde 255, dünya genelinde ise yüzde 330'un üzerinde olduğunu söyledi.

Fiyat İstikrarı ve Yapısal Dönüşüm

Şimşek, Türkiye'nin en büyük önceliğinin fiyat istikrarı olduğunu ve enflasyonun tek haneye düşürülmesinin hedeflendiğini belirtti. Ayrıca, mali disiplin ve yapısal dönüşümün de öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Yapısal dönüşümden kastın, yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm ve sanayide dönüşüm olduğunu belirten Şimşek, bu dönüşümlerin Türkiye'ye daha yüksek sürdürülebilir büyüme imkanı sunacağını ifade etti.

Enflasyon Beklentileri ve Bütçe Disiplini

Bakan Şimşek, Türkiye'deki enflasyonun yüksek olduğunu ve Mayıs ayında yüzde 70'in üzerinde bir seviyeyi göreceklerini belirtti. Ancak, uygulamaya koydukları program sayesinde enflasyonun hızlı bir şekilde düşeceğini ve 2026 yılında tekrar tek haneli seviyelere döneceklerini söyledi. Bütçe açığının geçen yıl deprem nedeniyle çok arttığını, ancak gelecek yıllardan itibaren bütçe açığını deprem etkisi dahil yüzde 3'ün altına düşüreceklerini ve borcun milli gelire oranını yüzde 35'in altında tutacaklarını ifade etti.