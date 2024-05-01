İran'da sanatsal ifadeleri ve kadın hakları savunusu nedeniyle baskıya uğrayan tiyatro sanatçısı Rose Nouri, Türkiye'ye vatandaşlık talebinde bulunmayı planlıyor. 15 yıl süren bir kariyer boyunca, özellikle İran hükümetinin hoşgörmediği konuları sahneye taşıyan Nouri, sosyal medya üzerinden de yasaklı sanatçıların eserlerini destekleyerek dikkat çekti. Bu aktiviteleri nedeniyle İran'da artan baskılar sonucu ciddi tehditler altında olan Nouri, hayatını ve sanatını sürdürebilmek için Türkiye'ye geçmeyi hedefliyor.

İdam Cezası Verildi

Nouri'nin sanatsal ve aktivist çalışmaları, İran hükümeti tarafından ciddi bir tehdit olarak algılandı. Kadın haklarını öne çıkaran oyunları ve başörtüsüz performansları nedeniyle hükümetin tepkisi sertleşti ve sonuç olarak sanatçıya idam cezası verildi. Bu durum, Nouri'nin Türkiye'ye sığınma ve vatandaşlık başvurusu yapma kararını hızlandırdı.

Türkiye'de Yeni Bir Hayat

Türkiye'ye geldikten sonra sığınma ve vatandaşlık başvurusu yapmayı planlayan Nouri, burada sanatsal faaliyetlerini güvenli bir ortamda sürdürmeyi umuyor. Başvurusu, Türkiye'nin sanatçılara ve aktivistlere sağladığı koruma açısından test edilecek önemli bir örnek olarak değerlendiriliyor. Nouri, Türkiye'deki sanat ortamının, kendisine ifade özgürlüğü ve sanatsal gelişim için daha fazla imkan sunacağını belirtiyor.

Uluslararası Tepkiler ve Beklentiler

Rose Nouri'nin durumu, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından yakından takip ediliyor. İfade özgürlüğü ve kadın hakları gibi konularda yapılan baskılara karşı çıkan birçok grup, Nouri'ye destek veriyor. Türkiye'nin bu durumda nasıl bir yol izleyeceği, uluslararası arenada insan haklarına verdiği önemi ve sanatçıların korunması konusundaki tutumunu gösterecek.

Türkiye'nin Rolü ve İfade Özgürlüğü

Türkiye Cumhuriyeti'nin sanatçılar ve düşünce özgürlüğü savunucuları için sağladığı sığınak olarak konumunu pekiştirme fırsatı bulunan bu durum, Türkiye'nin ifade özgürlüğü konusundaki uluslararası imajını da etkileyebilir. Nouri'nin başvurusunun kabul edilmesi, benzer durumda olan diğer sanatçılar için de umut kaynağı olabilir.