"İnci Taneleri"nin yeni bölümü için heyecan dorukta! Yılmaz Erdoğan imzalı dizinin 13. bölümü, Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de ekranlara gelecek. BKM yapımı dizi, sürükleyici hikayesi, merak uyandıran olayları ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana bağlamaya devam ediyor.

Başrollerinde Yılmaz Erdoğan’ın yer aldığı dizinin kadrosunda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi deneyimli oyuncular bulunuyor. Dizinin yönetmenliğini ise Şenol Sönmez üstleniyor.

Bu hafta ekrana gelecek 13. bölümde, hikayeye yeni bir karakter katılıyor: Azem’in kızı Nehir, Sera Kutlubey tarafından canlandırılıyor. Kutlubey'in dizideki rolü, hayranlarının büyük ilgisini çekmiş durumda.

Bu bölümde neler yaşanacağına dair ipuçları da ortaya çıktı: Dilber, Azem'e olan kırgınlığını sürdürüyor ve Yıldız ile iş kurma kararı alıyor. Ayça ise beklenmedik bir şekilde okulun bahar şenliklerinde sahne alacak ancak bu durum onun için pek de kolay olmayacak. Ayça’nın yaşadığı zorluklar, Azem ve Piraye'yi yeniden birbirine yakınlaştırırken, Cihan, hayatının rayına oturduğunu düşünürken, Reyyaz'dan gelen teklif ile büyük bir kararın eşiğine geliyor. Tam her şey yoluna girdiğini düşündüğü anda, aşık olduğu kadına dair öğrendiği gerçekler tüm dengeleri altüst ediyor.

Tüm bu heyecan dolu gelişmeler için "Yılmaz Erdoğan’dan İnci Taneleri"nin yeni bölümünü kaçırmayın! Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!