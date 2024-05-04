CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından ilk yüz yüze buluşmasını eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdi. Özel ve Kılıçdaroğlu, Ankara Ahlatlıbel Tesislerinde bir araya gelerek özel bir yemek yedi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen bu görüşme, iki CHP liderinin bir araya gelmesi açısından önemliydi. Yaklaşık 2,5 saat süren buluşma, parti içi dinamikler ve geleceğe dair önemli konuların masaya yatırıldığı bir görüşme olarak değerlendirildi.

Özel'in, Kılıçdaroğlu ile yaptığı bu görüşme, son günlerde Türk siyasetinde yaşanan hareketliliğin bir parçası olarak görülüyor. Bu buluşma, Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la olan görüşmesinin ardından dikkat çeken bir adım olarak öne çıktı. CHP'nin eski ve yeni liderleri arasındaki bu etkileşim, parti içi dayanışmayı artırma ve partinin geleceğini şekillendirme noktasında önemli bir adım olabilir.