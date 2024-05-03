Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki siyasi atmosferden dış politikaya kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile gerçekleştirdiği 1,5 saatlik görüşmenin ardından siyasetin yumuşama sürecinin başladığını belirtti. Ayrıca Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurma kararı hakkında da konuştu.

Ankara'da Önemli Buluşma: Erdoğan-Özel Görüşmesi

Ankara, 8 yıl aradan sonra kritik bir buluşmaya tanıklık etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından, Erdoğan, bu tür temasların Türkiye'deki siyasi gerginliğin azalması adına önemli olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı, "Özgür Bey'in CHP Genel Başkanı olduktan sonra böyle bir ziyareti gerçekleştirmesi, iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme oldu" dedi. Erdoğan, siyasetin yumuşama sürecini başlatmak için bu tür temasların devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, kendisinin de en kısa sürede iade-i ziyarette bulunacağını açıkladı.

İsrail ile Ticaretin Durdurulması: Türkiye'nin Tepkisi

İsrail ile ticaretin durdurulması kararı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistin'e karşı acımasız eylemlerine dikkat çekti. Erdoğan, "İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak buna seyirci kalamayız" dedi. Türkiye'nin İsrail ile 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olduğunu ancak İsrail'in eylemleri karşısında bu kapının kapatıldığını belirtti. Erdoğan, "Bu ticaret hacmini yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun" şeklinde konuştu.