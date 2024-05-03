Ankara'da siyaset gündeminin yakından takip ettiği önemli bir görüşme gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. Görüşme, Ankara'nın merkezi noktalarından AK Parti Genel Merkezi'nde, saat 16.04'te başladı. Özel, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş tarafından genel merkezin kapısında karşılandı. Tokalaşmanın ardından Özel ve beraberindekiler içeriye geçerek görüşmenin yapılacağı salona girdiler.

Bu görüşme, 2016'dan bu yana AK Parti ve CHP genel başkanları arasındaki ilk resmi buluşma olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Bu yüzden, siyasi analistler ve medya kuruluşları tarafından yakından takip edildi. Görüşmenin baş başa yapılacağı önceden belirtilmişti, ancak AK Parti'den Mustafa Elitaş ve CHP'den İstanbul Milletvekili Namık Tan da görüşmeye katıldı. Bu iki isim, görüşmenin detaylarını yazılı olarak kayda geçirmek için hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i bir araya getiren süreç, Özel'in Erdoğan'a bayram tebriği telefonu açmasıyla başladı. Ayrıca, 23 Nisan resepsiyonunda yapılan kısa görüşmede, iki lider bir araya gelme kararı almıştı.

Bu kritik görüşmenin ana gündem maddesi yeni anayasa oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'tan dönüşünde yaptığı açıklamada, CHP'nin yeni anayasa değişikliklerine destek verebileceğine inandığını ifade etmişti. Özgür Özel'in görüşmeye getirdiği dosyalarda ise anayasanın yanı sıra yerel yönetimlerin mali sorunlarına çözüm önerileri, belediyelerin merkezi yönetimden onay bekleyen projeleri, hayat pahalılığı, emekli aylıkları, ve atama bekleyen öğretmenlerin sorunları gibi konular yer aldı.

Görüşme öncesi Özgür Özel, eski CHP genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu, Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile telefonla görüşerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı buluşma için onların görüş ve önerilerini aldı. Bu geniş kapsamlı temaslar, görüşmenin siyasi ve toplumsal beklentilere yanıt vermesi açısından önemli bir çaba olarak değerlendirildi.