Maltepe'de tapu töreni 24 Mart'ta

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pazar gününde 40 yıl sonra imar sorununu çözüme kavuşturacaklarını söyledi.

Türkiye'de örnek bir kentsel dönüşümü hayata geçirme aşaması içerisinde olan Maltepe Belediyesi, 2014 yılında Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Ali Kılıç'ın liderliğinde 40 yıl sonra çözüme kavuşan imar planlarından sonra, hak sahiplerine tapularını düzenlenecek tören ile tertip edecek.

TAPU TÖRENİ 24 MART'TA

Maltepe Belediyesi tarafından düzenlenecek, “Tapu Dağıtım 1. Etap Töreni” 24 Mart 2019 Pazar günü saat: 09.30'da Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde yapılacak.