İmamoğlu’nun Tahliye Talebi Reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da arasında bulunduğu tutuklu sanıkların itirazı, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi. İmamoğlu’nun yanı sıra danışmanı Murat Ongun ve beraberindeki bazı şüphelilerin tutukluluklarına yönelik yapılan başvuru, mahkeme tarafından yetersiz gerekçelerle yapıldığı gerekçesiyle kabul edilmedi. Böylece tutukluluk halleri devam edecek.

Tutukluluğun Devamına Karar Verildi

Yargı sürecinin en dikkat çeken isimlerinden biri olan İmamoğlu, kamuoyunu uzun süredir meşgul eden yolsuzluk ve rüşvet dosyasında, geçtiğimiz haftalarda tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra tutuklanan Murat Ongun’un da aralarında bulunduğu bazı isimler, tutukluluğa itiraz etti. Ancak İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi, yapılan başvuruları değerlendirerek, mevcut delil durumu ve kaçma şüphesi gerekçesiyle itirazların reddine karar verdi.

Gerekçeli Karar Kamuoyuna Yansımadı

Mahkemenin itirazları neden reddettiğine dair gerekçeli karar henüz kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak savcılık makamının sunduğu dosyada yer alan ifade ve belgelerin güçlü olduğu, tutuklamayı gerektirecek düzeyde şüphe doğurduğu ifade ediliyor. Hukukçular, mahkemenin delil karartma ve soruşturmanın selametine yönelik riskleri göz önünde bulundurarak böyle bir karar verdiğini öne sürüyor.

Siyasi Tepkiler Sürüyor

CHP cephesi ise karara sert tepki gösterdi. Partinin önde gelen isimleri, bu tutuklamaların siyasi nitelikli olduğunu savunarak, İmamoğlu’nun bir yerel yönetici olarak hedef alındığını öne sürdü. Parti sözcüsü yaptığı açıklamada, “Bu karar, hukuki değil, tamamen siyasi bir baskının ürünüdür. Yargı, adalet duygusunu zedeleyen bir süreci işletmektedir” ifadelerini kullandı.

Savcılık Yeni Belgeler Sunabilir

Öte yandan soruşturmayı yürüten savcılığın, önümüzdeki günlerde yeni deliller sunacağı ve bazı gizli tanıkların dinlenmesi için ek süre talebinde bulunacağı belirtildi. Soruşturma dosyasına giren bazı ifadeler, İmamoğlu ve çevresinin kamu kaynaklarını şahsi menfaat doğrultusunda kullandığı yönünde iddialar içeriyor. Bu iddiaların ne derece somut delillerle desteklendiği, dava sürecinin kaderini belirleyecek.

Kamuoyu Süreci Yakından Takip Ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gibi kritik bir ismin tutuklu yargılanıyor olması, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde dikkatle takip ediliyor. Sivil toplum kuruluşları ve hukuk platformları, adil yargılanma hakkının gözetilmesi gerektiğini vurgularken, İmamoğlu’nun tutuklu kalmasının siyasi kutuplaşmayı daha da derinleştireceği uyarısında bulunuyor.

İmamoğlu’nun avukatları ise yeni bir başvuruya hazırlandıklarını ve Anayasa Mahkemesi dahil olmak üzere tüm hukuki yolları kullanacaklarını duyurdu.