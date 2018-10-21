Kurtulmuş'tan Andımız değerlendirmesi: Tasvip etmiyoruz

Andımız'ın yeniden ilkokullarda okutulmasına hükmeden Danıştay kararına AK Parti cephesinden bir tepki de Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'tan geldi. CNN Türk ekranlarında Hakan Çelik'e konuk olan Kurtulmuş, özellikle cumhuriyetçi ve milliyetçi kesim tarafından olumlu karşılanan 'Danıştay'ın Andımız kararı' için "Yüksek yargı siyasete karışıyor" yorumunu yaptı.

Danıştay'ın Andımız kararı tartışılmaya devam ediyor. Muhalefetin desteklediği karar, AK Parti cephesinde tepkiyle karşılanmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Andımız'ın ilkokullarda yeniden okutulacak olmasını "Bunu tasvip etmemiz mümkü değil" ifadeleriyle değerlendirirken ilgili kararı bozan Danıştay'ı eleştirdi.

"YÜKSEK YARGI SİYASETE KARIŞIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un Danıştay'ın Andımız kararıyla ilgili görüşleri şöyle:

Son günlerin en önemli gündem maddelerinden biri olan Danıştay'ın 'andımız' kararına da değinen Kurtulmuş, "Uzun bir süredir unuttuğumuz yüksek yargının siyasete müdahalesiyle karşı karşıyayız bunu tasvip etmemiz mümkün değildir" dedi. Kurtulmuş'un konuyla ilgili değerlendirmeleri şöyle:

"Andımızın içeriği ile kısmı bir kenara bırakarak söylüyorum. Burada hukuki anlamda ve siyasi anlamda ciddi bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Yani eski Türkiye'de yüksek yargının ister Danıştay olsun ister Anayasa Mahkemesi'nin siyasete bir şekilde müdahale ettiğini çok gördük.

Diyelim işte partileri kapatarak, diyelim ki işte meslek liselerinin katsayısıyla ilgili hükümet kararını iptal ederek. Bir şekilde geçmiş dönemlerde yüksek yargının siyasete müdahale ettiğini çok gördük. Türkiye uzunca bir süredir bu alışkanlıkları unutmuştu. Şimdi, siyaseti bırakın siyasetçiler yapsın.

Burada yüksek yargının, Danıştay'ın herhangi bir hükümet kararıyla ilgili, bu yönetmelik olabilir başka bir şey olabilir, yapabileceği şey şudur: “Bu yönetmelik falanca yasanın anayasanın şu maddesine aykırıdır” diyebilir. Buna hukukilik denetimi denir ki Danışlay'ın hukukilik denetimi yapmak görevidir. Ama Danıştay'ın yerindelik görevi yapmak gibi bir hakkı yoktur.

Yani “hayır sen o andı kaldırdın ama öyle olmaz böyle olur” diyemez. Şu andaki durum budur. Bu siyaset yapmaktır.