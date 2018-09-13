Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan özel bir anaokulunda yaşanan olay bir aileyi perişan etti. 5 yaşındaki Miray Korkmaz, anaokuluna ait havuzda hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma açıldı.

Edinilen bilgilere göre zihinsel engelli olduğu öğrenilen 5 yaşındaki Miray Korkmaz, uyum eğitimi amacıyla Bostanbaşı Mahallesi'nde özel anaokuluna başladı. 2 ay önce açıldığı öğrenilen anaokuluna 1 hafta önceden başlayan küçük çocuk, annesiyle birlikte geldiği okulda bir anda müdürün odasından kayboldu. Anne ve okul yetkilileri tarafından aranan küçük Miray, okula ait kapalı yüzme havuzunda bulundu.

YAPILAN MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Hemen sudan çıkarılan küçük kız çocuğu, yakında bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri okulda inceleme yaparken, nöbetçi savcı da okula gelerek bilgi aldı. Acı haberin ardından aile sinir krizleri geçirirken, küçük çocuğun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.