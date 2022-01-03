Kızılay, 2022'i yoksullarla dayanışma yılı ilan etti.

Kızılay, ekonomideki dalgalanmanın ortaya çıkardığı mağduriyetlerin toplumdaki etkisini azaltmayı hedeflediğini ve bu yılı kırılgan kesimlerle dayanışma yılı ilan ettiklerini duyurdu.

FAKİRLEŞEN HALKA CAN SİMİDİ

Türk lirasının aşırı derecede değer kaybetmesi ve satın alma gücünün sürekli düştüğü ülkemizde Kızılay, 2022 senesinde yoksullaştıkça dayanma gücünü kaybeden kesimlerle daha çok dayanışma içine girileceğini ve mağrudiyetler karşısında daha fazla destek verileceğini ilan etti. Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, " 2022 yılında odağımız fakirleşen, ve daha kırılgan bir hale dönüşen topluluklarla, işsizlerle yetimlerle ve korunmaya muhtac insanlarla dayanışma olacak" şeklinde konuştu.

ÖRNEK ÇALIŞMA MODELLERİ

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Yeni yılda daha çok gayret sarfederek, mağduruyet içindeki toplumlara ve kitlelere daha çok hizmet götürme çabasında olduklarını ifade ederek, Kızılayın yepyeni organizasyon ve hizmet modelleri ile örnek çalışmalar ortaya koyduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl içinde faaliyetleri özetleyen bir brifing veren Dr. Kınık sözlerini şöyle sürdürdü:" Hesap verebilirliği önemsiyoruz. Bu sebeple her yıl milletimize hesap verme amacıyla bu toplantıları düzenliyoruz. Bu yıl ağır geçen bir yıl oldu. Afetlerle sınandık, Pandemiyle sınandık, ekonomik sarsıntılarla sarsıldık. Birbirimize destek olduk. 2012 yılında bağışçılarımızın sağladığı kaynaklarla Kırkbeş milyon kişiye dokunduk. Çeşitli yardımların yanısıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla ulaştığımız kişilerin otuz altı milyon dörtyüz seksen bini ülkemiz içinde, sekiz milyonu ise yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinden oluştu. 7 MİLYAR TL BAĞIŞLANDI

"Bizlere çok kıymetli bağışçılarımızın emanet ettiği altı milyar sekizyüz doksanyedi milyon TL'yi bu çalışmalarımızda kaynak olarak kullandık. On iki bin personelimizle yüzsenbeş bin gönüllümüzle yürüttük, kırkbeş milyon kişiye temas ettik. Çeşitli yardımların yanı sıra eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımızla ulaştığımız kişilerin otuzaltı milyon dörtyüzseksen bini ülkemiz içinde, sekiz milyonu ise yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerinden oluştu” diye konuşan Dr. Kerem Kınık, “Bizlere çok kıymetli bağışçılarımızın emanet ettiği 6 milyar 897 milyon Tl'yi bu çalışmalarımızda kaynak olarak kullandık. 12 bin personelimizle 185 bin gönüllümüzle bu çalışmaları yürüttük” ifadelerini kullandı.

KAN TORBASINI KIZILAY ÜRETECEK

Sağlık ve kan ihtiyacını karşılamak suretiyle yaklaşık beş milyon kişiye destek salandığını anlatan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kınık konuşmasını şöyle sürdürdü:" ülkemizin tamamına yayılmış üçyüz noktadan topladığımız kanı bin üçyüz'den fazla hastaneye ulaştırdık. Kök hücre tedavisine muhtaç üçbin dörtyüz seksen kişi, Kızılay'ın aldığı kök hücrelerle hayata yeniden tutundu. Dört bir personel ve oniki milyon üçyüzelli bin kan bağışçımız ile bu destanı yazmaya devam ediyoruz" dedi. 2022 yılında üç milyon ünite kan bağışı hedeflendiğinin belirten Dr. Kınık, kan merkezlerini yenilemenin yanı sıra hali hazırda ülkemizde üretilmeyen kan torbalarını milli imkanlarla üretmek için de Kızılay'ın yatırım yapacağını açıkladı.

SIĞINMACILARA DESTEĞİMİZ SÜRECEK

Kızılay'ın yurt dışında bulunan onsekiz daimi delegasyonunun 2022 yılnda 20'e çıkartılacağının altını çizen Dr. Kınık, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki iki buçuk milyondan fazla mülteciye çeşitli yardımlar yapıldığını ve bu yardımların süreceğini kaydetti. Dr. Kınık, "Savaşın sürdüğü bölgelere bu kişilerin zorla geri gönderilmesini hiç bir şekilde kabul etmeyeceğiz. Biz insani görevimizi yapmayı sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

ZEKAT MODELİ KURUMSALLAŞACAK

Bu yılın dayanışma yılı olacağnın altını çizen Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, 2022 yılında odaklanacağımız en temel alan ise yoksullarla, kırılgan topluluklarla, işsizlerle, yetimlerle ve korunmaya muhtaç insanlarla dayanışma olacak. Dayanışma yılında Kızılay zekat müessesemiz farklı yaklaşımları ile genişleyerek ve derinleşerek ihtiyaç sahipleri ile hayırseverlerimizi buluşturuacak. 2022 yılında bundan önce olduğu gibi varlıklı insanlarımız Kızılay aracılığı ile yoksul insanlarımız ile dayanışmaya devam edecek."

GÖNÜL KÖPRÜLERİ ARTACAK

"Biz bu koprülerin sayılarını arttırmaya ve dayanışmanın derinliğini arttırmaya devam edeceğiz. Kızılay sosyal girişimlik programamızda sadece yardım değil, üretim noktasında insanların kendi emeği ile ürettikleri iş fırsatı modelini hayata geçireceğiz. Pilot uygulamaları tamamladık. Kızılay bursları aracılığı ile hem dezavantajlı gruplara destek olacağız hem hayırseverlerimize diledikleri alanda burs verebileceği alanları bir sistem olarak sunacağız. Kızılay imece programımız ile Türkiye'nin elli notkasındaki teşkilatımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi ile destek olmak isteyeni buluşturacağız."

KÜRESEL ZEKAT POTANSİYELİ

İçinde bulunduğumuz yılda, Kızılay zekat müessesemiz, kurulacak olan zekat bilim kurulu, uluslararası işbirlikleri, dünyadaki başarılı zekat modellerinin değerlendirilmesi ve küresel zekat birikiminin ülkemize çekilmesi ile, ihtiyaç sahibi insanlarımızın daha fazla yanında olmamıza imkan verecek. Yenilikçi ve dijital uygulamalar ile zekatın kurumsallaşmasına katkıda bulunacağız" dedi. Dr. Kınık, zekat fonu, değer zincirlerinin geliştirilmesi ve mikro katılım fonları ile insanların kendi ayakları üzerinde durmasını amaçlayan çalışmalar yürütüleceğini de bildirdi.

İNSANİ YARDIMA 9 MİLYAR TL BÜTÇE

Geçtiğimiz yılda insani yardıma altı milyar liradan fazla bütçe ayrıldığını sözlerine ekleyen Dr. Kınık konuşmasında şu ifadelere yer verdi:" 2022 yılında Kızılay'ın oniki milyar dörtyüz yirmibeş milyon gelir hedeflendiğini ve bunun dokuz nokta iki milyarı'nın doğrudan insani yardımda kullanılacağını belirtirken, " Gelir ile amaca uygun faaliyete ayrılan bütçe oranı açısından bu tüm dünyada örnek bir orandır" dedi. Dr. Kınık, Kızılay'ın 2022 yatırımlarından da bahsederken, Kızılay Madensuyunun bir kısmının halka arz edilecğini Kızılay'ın içme suyu alanına gireceğini, yaşlı aktivvite merkezleri açacağını, Malatya'da kurulan yerleşim sistemleri fabrikasının üretimini arttırarak devam ettireceğini anlattı.