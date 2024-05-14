Yargıtay Başkanlığı Seçimlerinde Ömer Kerkez 193 Oyla Seçildi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın dört yıllık görev süresi sona erdi ve yeni başkanı belirlemek için seçimler başladı. 36 tur boyunca devam eden oylamaların sonucunda, 193 oy alan Ömer Kerkez başkanlık koltuğuna oturdu.

Yüksek Mahkeme'nin yeni liderini belirlemek üzere, Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitti. Ancak, hiçbir adayın gereken 175 oy barajını geçememesi nedeniyle 37. tur oylaması yapıldı ve sonunda Ömer Kerkez başkan seçildi.

Ömer Kerkez, 1966'da Antakya'da doğdu ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Askerlik hizmetini Trabzon'da tamamladıktan sonra Hatay'da mesleğe başladı ve çeşitli önemli görevlerde bulundu. Elbistan, Kozluk ve Erzin Cumhuriyet savcılığı görevlerini üstlendikten sonra 2017'de Yargıtay üyeliğine seçildi. Evli ve üç çocuk babası olan Kerkez, Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu.

Ömer Kerkez, 14 Mayıs 2024 Salı günü gerçekleştirilen 37. tur oylamada da 193 oy alarak Yargıtay Başkanı seçildi.

