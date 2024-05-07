Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) makamında ziyaret etti. Bahçeli, Özel'i Meclis'teki makam odasının önünde karşıladı ve yaklaşık 45 dakika süren görüşme baş başa gerçekleşti.

Baş Başa Görüşmenin Detayları

Görüşmenin baş başa olması talebinin Bahçeli'den geldiği öğrenildi. Özgür Özel, Devlet Bahçeli'ye ziyareti sırasında tesbih ve mesir macunu hediye etti. Bahçeli de Özel'e tabak hediye ederek bu nazik karşılamayı tamamladı. Görüşmenin ardından ortak bir basın açıklaması yapılmadı. Devlet Bahçeli, açıklama yapması için Özgür Özel'e yetki verirken, "Açıklamayı Genel Başkan Özel yapacak" dedi.

Ziyarette Kimler Vardı?

Özel'e Meclis'teki Bahçeli'nin makam odasına kadar CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, CHP Grup Başkanvekilleri Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile bazı CHP milletvekilleri eşlik etti. Devlet Bahçeli'nin yanında ise Meclis Başkanvekili Celal Adan, Meclis İdare Amiri Sermet Atay ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay yer aldı.

Özel'in Bahçeli'yi Tebrik Etmesi

Görüşmenin nedeni, Özgür Özel'in MHP'nin gerçekleştirdiği son kongrenin ardından Devlet Bahçeli'yi tebrik etmek istemesi olarak belirtildi. Bu ziyaret, Türkiye'nin siyasi gündeminde önemli bir gelişme olarak yer aldı.

Ne Olmuştu?

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AKP Genel Merkezi'nde bir araya gelmişti. Bu buluşma, Özel'in Erdoğan ile görüşmesinden sonra MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya gelmesi açısından dikkat çekti. Görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi verilmemekle birlikte, bu ziyaretlerin Türk siyasetinde yeni bir iletişim dönemi başlatabileceği düşünülüyor.