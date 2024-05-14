TCMB'nin TL Depo İhalesine Yoğun İlgi!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 50 milyar liralık TL depo alım ihalesini bugün gerçekleştirdi ve bu ihale, piyasanın büyük ilgisini çekti. İhaleye toplamda 88 milyar 750 milyon liralık teklif geldi.

İhalede gerçekleşen tutar 49 milyar 999 milyon 800 bin lira olarak kaydedilirken, faiz oranları da belirlendi. Minimum faiz oranı yüzde 49,90, maksimum faiz oranı ise yüzde 50 olarak belirlendi. Ortalama faiz oranı ise yüzde 49,97 olarak gerçekleşti.

Piyasanın bu kadar yüksek miktarda teklif vermesi, TCMB'nin hedeflediği likidite miktarına olan güveni ve piyasadaki likidite ihtiyacının yüksekliğini gösteriyor.