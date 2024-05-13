Teknoloji sektörünün önde gelen isimlerinden biri olan Jack Dorsey, kripto para birimi Bitcoin'in geleceği hakkında çarpıcı bir tahminde bulundu. Twitter'ın kurucusu ve eski CEO'su olan Dorsey, Bitcoin'in değerinin 2030 yılına kadar 1 milyon doları geçeceğini öngörüyor.

Dorsey'nin bu iddiası, Amerikan medya kuruluşu Pirate Wires'a yaptığı bir değerlendirme sırasında ortaya çıktı. NTV'nin aktardığına göre, Dorsey Bitcoin'in büyük bir yükseliş potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor ve bu düşüncesini oldukça net bir şekilde ifade ediyor.

Şu anda 61,200 dolar civarında işlem gören Bitcoin'in Dorsey'in öngörüsünü gerçekleştirebilmesi için oldukça yüksek bir değer artışı yaşaması gerekiyor. Dorsey, "Bu rakama ulaşacağına ve ötesine geçeceğine inanıyorum" diyerek Bitcoin'in geleceği hakkındaki iyimserliğini dile getiriyor.

Dorsey'nin Bitcoin'e olan bu güçlü inancı, kripto para biriminin ekosistemine ve onun arkasındaki kuruluş felsefesine de bir övgü niteliği taşıyor. Dorsey, Bitcoin'in yükselişinin, bu alana adanmış kişilerin emeği ve inancıyla yakından ilişkili olduğunu vurguluyor. Kripto piyasasında önemli bir figür olan Ark Invest CEO'su Cathie Wood'un da benzer bir iyimserliği paylaştığını hatırlamak önemlidir. Wood, Bitcoin'in 2030 yılına kadar 1,5 milyon dolara ulaşabileceğini öne sürmüştü.

Bu tahminler, kripto para birimleriyle ilgili geleceğe yönelik farklı görüşleri yansıtıyor. Ancak Dorsey'nin öngörüsü, Bitcoin'in hala büyük bir potansiyele sahip olduğuna dair genel bir kabulün altını çiziyor. Kripto para birimlerine olan ilginin artması ve teknolojik gelişmelerin devam etmesiyle, Bitcoin'in değerindeki bu tür çarpıcı artışlar daha da sık görülebilir hale gelebilir.