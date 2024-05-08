İstanbul Havalimanı'nda heyecan dolu anlar yaşandı. Paris-İstanbul seferini yapan Fedex Havayollarına ait Boeing 763 tipi bir kargo uçağı, iniş takımlarında yaşanan arıza nedeniyle gövde üzerine iniş yapmak zorunda kaldı. Havalimanı yönetimi ve acil müdahale ekiplerinin hızlı koordinasyonu sayesinde olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Uçak, iniş sırasında iniş takımlarının açılmaması üzerine İstanbul Havalimanı kontrol kulesi ile iletişime geçerek gövde üzerine iniş yapmak için izin istedi. Kontrol kulesi, kargo uçağına iniş izni verirken, aynı zamanda Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele Servisi ekipleri, olası bir acil duruma müdahale etmek için piste sevk edildi.

Uçak, tüm güvenlik önlemleri alınarak gövde üzerinde sorunsuz bir iniş gerçekleştirdi. İnişin ardından kabin ekibi uçağı yaralanmadan terk etti. Yaşanan bu olay sonucunda ne uçağın mürettebatı ne de havaalanı personeli arasında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Bu durum, havalimanı ekiplerinin olay anında hızlı ve etkili bir şekilde müdahale etmesinin önemini bir kez daha gösterdi.

Uçağın iniş yaptığı 16R numaralı pist, gövde üzerine iniş nedeniyle uçuşlara kapatıldı. Havalimanı yetkilileri, pistin kapatılmasıyla ilgili hemen çalışmalara başladı ve uçağın pisten kaldırılması için gerekli ekipmanlar hızlı bir şekilde sahaya sevk edildi. Pist kapalı olmasına rağmen, İstanbul Havalimanı'ndaki hava trafiğinin etkilenmediği ve uçuşların diğer pistlerden devam ettiği bildirildi.

Gövde üzerine iniş, havacılıkta nadir görülen ancak ciddi önlemler gerektiren bir durumdur. Bu tür olaylar, hem uçak mürettebatının hem de havalimanı ekiplerinin titiz ve hızlı bir şekilde koordinasyon sağlamasını zorunlu kılar. İstanbul Havalimanı'nda yaşanan bu olayda, tüm ekiplerin hızlı müdahalesi ve doğru önlemleri alması sayesinde ciddi bir kriz durumu engellendi.

Olayın ardından, havalimanı yönetimi ve sivil havacılık yetkilileri, uçağın pisten kaldırılması ve pistin yeniden uçuşa açılması için çalışmalara devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, uçakta meydana gelen arızanın nedenlerinin tespit edilmesi için teknik incelemeler yapılacak.

Bu tür acil durumlar, havalimanlarında güvenlik ve kriz yönetiminin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleşen bu olayda, tüm ekiplerin hızlı ve etkin müdahalesi sayesinde ciddi bir kazanın önüne geçildi.