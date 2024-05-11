BM Genel Kurulu, Filistin'in BM üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) tekrar görüşülmesi ve Filistin'e gözlemci statüsünde bazı ilave haklar tanınmasını talep eden karar tasarısını kabul etti. Bu karar, Filistin'in BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği ve BM'ye üye olarak kabul edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Oylama, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil oturumda yapıldı ve 143 "evet" oyu ile kabul edildi. Tasarıya 25 "çekimser" oy alırken, 9 ülke "hayır" oyu kullandı. Aralarında ABD, Arjantin, Papua Yeni Gine, Çekya ve Macaristan'ın bulunduğu ülkeler "hayır" oyu kullandı.

Kararda, Filistin'in BM Şartı'nın 4. maddesi uyarınca BM'ye üyelik kriterlerini yerine getirdiği belirtiliyor ve BMGK'ya konunun tekrar ele alınması tavsiye ediliyor. Ayrıca, Filistin'in Genel Kurul oturumlarına, BM organları tarafından düzenlenen toplantılara ve BM konferanslarına katılımını sağlayacak şekilde bazı düzenlemelerin kabul edilmesi talep ediliyor. Ancak bu düzenlemelerin "istisnai olmak kaydıyla ve emsal teşkil etmeyecek şekilde" yapılması isteniyor.

Kararda ayrıca, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet kurma hakkına atıfta bulunuluyor. Uluslararası toplumun İsrail işgalini sonlandırmaya yönelik çabalarını artırması çağrısında bulunuluyor ve barışçıl ve kalıcı çözüm için uluslararası hukuk ve ilgili BM kararlarının uygulanması gerektiği vurgulanıyor.

Tasarıya ek olarak, Filistin için talep edilen düzenlemeler sıralanıyor. Bunlar arasında alfabetik sıraya göre üye ülkeler arasında oturma hakkı, Filistin ve Orta Doğu konuları dışında düzenlenen oturumlarda konuşmacı olma hakkı, grup adına açıklama yapma hakkı, teklif ve değişiklik sunma hakkı, teklifleri oylamaya açma hakkı, BM Genel Kurulunun komitelerine Filistin heyetinden üyelerin seçilmesi hakkı, BM konferansları ve uluslararası toplantılara etkin katılma hakkı bulunuyor.

Ancak kararda, Filistin'in gözlemci üye olarak Genel Kurul oylamalarına katılamayacağı ve BM organlarına aday gösteremeyeceği belirtiliyor. Bu durum, Filistin'e tam BM üyeliği verilmediğini gösteriyor.

Bu karar, Filistin'in 2011'de BM'ye tam üyelik başvurusu yapmasından bu yana gündemde olan bir konu. Filistin 2012'de BM'de "daimi gözlemci statüsü" almıştı. Ancak daha önce BMGK'da gereken desteği alamamıştı.