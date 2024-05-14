Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas'ı terör örgütü olarak anan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile aynı fikirde olamayacağını ve bu tavrını üzücü bulduğunu söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'da bir araya geldi.

İkili görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Miçotakis, Gazze'de İsrail'e karşı mücadele veren Hamas'ı "terör örgütü" olarak nitelendirdi.

Miçotakis'in konuşması sonrası söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunan Başbakanı ile aynı fikirde olmadığını belirtti.

"Hamas, toprakları işgal edilmiş bir direniş örgütüdür"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: "Mutabık kalmadığımız çok önemli bir konu var. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür. Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum."