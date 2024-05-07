İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıklamasına göre, İsrail ordusu, Refah'ın doğusundaki belirli bir bölgede faaliyet göstermeye başladı. Özellikle Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nın Gazze tarafında operasyonel kontrolü ele geçirdi. İsrail ordusu, Mısır sınırındaki bu kritik bölgede operasyonlar yürütürken, bölgedeki güvenlik nedeniyle Kerem Şalom Sınır Kapısı kapatıldı ve güvenlik durumu uygun olduğunda tekrar açılacağı belirtildi.

İsrail'in bu adımları, Gazze'den dünyaya giden iki ana geçiş noktasının kontrolünü ele geçirmesi ve insani yardım hareketlerini önemli ölçüde etkilemesi anlamına geliyor. Refah'taki bu askeri operasyon, yerel ve uluslararası kuruluşların bölgeden tahliyesine yol açarken, ateşkes görüşmelerini de karmaşık bir hale getirdi.

Gazze'nin Refah Sınır Kapısı'nın doğusunda İsrail ordusunun faaliyet göstermesi, bölgedeki insani durumu ciddi şekilde etkilemiş durumda. Özel kuvvetlerin bölgeyi taradığı ve Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor. Bu durum, Gazze'ye ulaşan insani yardımların kesilmesi ve yerinden edilen Filistinlilerin tahliye edilmesine yol açtı.

Gazze medyası, İsrail'in Refah ve Kerem Şalom geçiş noktalarını kapatarak yardım girişini durdurduğunu bildiriyor. Ayrıca, İsrail ordusunun askeri operasyonlar için bölge sakinlerine tahliye çağrısı yaptığı ve Refah'taki bazı mahallelerin boşaltılmasını talep ettiği de belirtildi.

İsrail'den gelen bu askeri hareketlilik, Gazze'deki insani durumu daha da kötüleştiriyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi ve Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki temel ihtiyaçların tükenmeye başladığını ve sınırların kapatılmasının uzun süreli insani krizlere yol açabileceğini vurguladı.

Hamas, Refah Sınır Kapısı'nın doğusuna giren İsrail güçlerine karşı ağır kalibreli havan toplarıyla saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılar, İsrail ordusunun operasyonlarına ve Refah'taki kontrolün ele geçirilmesine bir yanıt niteliğindeydi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun açıklamasına göre, savaş kabinesi İsrail'in Refah'taki operasyonlarına devam etme kararı aldı. Hamas'ın ateşkes teklifini kabul ettiğini duyurmasına rağmen, İsrail'in taleplerinin karşılanmadığı belirtildi.

Bu gelişmeler, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes çabalarının karmaşık bir hal aldığını ve bölgedeki insani durumun daha da kötüleştiğini gösteriyor. Gazze'nin dış dünya ile bağlantısının kesilmesi ve sınır kapılarının kapanması, bölgedeki insani krizi derinleştiriyor.