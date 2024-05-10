Dizi "Sandık Kokusu" Yeni Bölümüyle Heyecan Dolu

Show TV'nin popüler dizisi "Sandık Kokusu," dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başardı. Hasan'ın karanlık işlerden uzaklaşma çabaları, eski ortağı Süleyman'ın tehditleriyle gölgelendi. Süleyman, Hasan'ı Atilla ile tehdit ederek geri dönmesini istedi ve Deniz'in kaçırılması ile gerilim tırmandı.

Hasan'ın Karsu ile konuşmak için kitapçıya gittiği sırada aldığı bir telefon, Süleyman'ın Deniz'i kaçırdığını bildirdi. Hasan, Filiz ile olan konuşmasında hatasını kabul edip Karsu'dan özür dilemeye karar verdi. Ancak bu gelişmelerle birlikte Atilla ve Karsu'nun ilişkisi, Filiz ile Hasan'ın arkadaşlığı ve Süleyman'ın Deniz'e zarar verme olasılığı izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı.

Reha'nın velayet davası açması ve sitenin güvenlik önlemlerini artırması gibi olaylar dizideki gerilimi daha da yükseltti. Lale, sitenin yönetimini ele alarak güvenlik kameralarını yerleştirdi ve Filiz ile Türkan'ın havuza toprak dökerken yakalandığı görüntüleri site sakinlerine gösterdi. Diğer yandan, Hande, sakatlandığını iddia ederek Reha'nın evine dönmeye çalıştı.

Hasan, Süleyman'ın tehditleriyle karşı karşıya kalırken, Atilla Deniz'in kaçırılmasına karşı ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Bu gelişmeler, izleyiciler arasında büyük bir heyecan yarattı.

"Sandık Kokusu" dizisinin 22. bölümünden ilk tanıtım da yayınlandı. Yeni bölümde Reha'nın velayet davası açması, Filiz'in Hasan ile yüzleşmesi ve Deniz'in kaçırılması gibi olaylar dizideki gerilimi arttırmaya devam edecek.

Dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi ünlü isimler yer alıyor. "Sandık Kokusu" yeni bölümüyle Çarşamba saat 20.00'de Show TV'de izleyicileriyle buluşacak.

Sandık Kokusu’nun 22. Bölüm Tanıtımı;