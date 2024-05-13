Mehmet Şimşek, Kamuda Tasarruf Tedbirlerini Açıkladı: İşte Detaylar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf döneminin başlangıcını duyurdu ve bu çerçevede tasarruf yapılacak 8 öncelikli alanı açıkladı.

Kamuda tasarrufun detaylarını paylaşan Şimşek, taşıtlar, binalar, kamu istihdamı, idari yapılanma, yurtdışı geçici görevler, enerji ve atık yönetimi, harcama giderleri ve diğer cari harcamaların tasarruf kapsamında olduğunu belirtti.

Şimşek'in açıkladığı 8 öncelikli alan şunlar:

Taşıtlar

Binalar

Kamu istihdamı

İdari yapılanmada etkinlik

Yurtdışı geçici görevler

Enerji ve atık yönetimi

Haberleşme giderleri

Diğer cari harcamalar

Özellikle "Taşıtlar" alanında şu detaylar dikkat çekiyor:

Kamu Filo Yönetim Sistemi'nin etkinliğinin artırılması ve standartlar getirilmesi,

Yeni araç alım ve kiralamanın 3 yıl süreyle durdurulması,

Yabancı menşeili araç kullanımının yasaklanması.

"Kamu Binaları" alanında ise:

Yeni hizmet binası alımının 3 yıl süreyle durdurulması,

Mevcut binaların analizi ve etkin kullanımı,

Yeni lojman ve sosyal tesis alımının süresiz olarak yasaklanması gibi önlemler alınıyor.

"Kamu İstihdamı" başlığı altında da şu detaylar bulunuyor:

Yeni personel istihdamının sınırlandırılması,

Destek personeli sayısının azaltılması,

Yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi.

Diğer alanlarda da benzer şekilde tasarruf tedbirleri alınıyor.

Kamu harcamalarında disiplinin sağlanması ve bütçede dengenin korunması için çeşitli önlemler alınacak.