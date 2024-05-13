"Dünya Varmış" Filminin Çekimleri Başladı: Post-apokaliptik Macera ve Komedi

Altın Portakal ödüllü yönetmen Ali Adnan Özgür'ün yönettiği "Dünya Varmış" filmi, Bodrum'da çekimlere başladı. Engin Altan Düzyatan, Sarp Bozkurt ve Melisa Şenolsun'un başrollerini paylaştığı bu film, post-apokaliptik bir atmosferde macera ve komedi unsurlarını bir araya getiriyor.

Hikaye, dünya üzerindeki yaşamın sonunu getirecek bir salgının yayılmasının 24 saat öncesinde başlıyor. Gizli bir oluşum olan "Kadimler", seçilmiş insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri için bir sığınak otel inşa eder. Bu otelde, heyecan dolu ve gizemli olaylar yaşanırken, arkadaşlık ve aşk üçgeninde ilerleyen bir hikaye işleniyor.

Senaryosunu Ali Adnan Özgür ve Sarp Bozkurt'un kaleme aldığı film, 2024'ün en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor. Daha önce denenmemiş bir konseptle çekilen "Dünya Varmış", izleyicilere fütüristik bir anlatımla eğlenceli bir sinema deneyimi sunmayı amaçlıyor.