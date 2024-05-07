ATV'nin beşinci sezonunda da reytinglerde zirveye yerleşen "Kuruluş Osman" dizisi, 159. bölümünde Osman Bey'in Bursa'ya yolculuğu ve orada öğrendikleri ile izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. 8 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20:00'de yayınlanacak bölümde Osman Bey'in Yakup Bey ve İbrahim Bey'e, Alaeddin'i öldürmek için gerçek kadıyı öldürenin kim olduğunu sorması ile gerilim tırmanacak.

Savaşın Eşiğinde İki Taraf

Osman Bey'in soruları üzerine Yakup Bey ve İbrahim Bey arasında ipler gerilir ve savaş pusatları çekilir. Tam savaşın başlayacağı anda Yunus Emre'nin savaş meydanına gelişi durumu değiştirir. Yunus Emre'nin bu ani gelişi, iki taraf arasındaki husumeti nasıl etkileyecektir?

Ulcay'ın Sırrı Ortaya Çıkacak mı?

Bala Hatun, Uç Pazar'da Ahmet'in katliyle ilgili soruşturmalara başlar. Sorgulama sırasında ahaliden biri, Ulcay'ı gördüğünü söyler. Bu bilgi, Ulcay'ın gizlediği sırları açığa çıkartabilecek mi?

Holofira ve Elçim Hatun Karşı Karşıya

Elçim Hatun ve Holofira, obada karşılaşır. Elçim Hatun, Holofira'nın gitmekten vazgeçtiğini öğrenir ve bu durumu sorgular. Holofira'nın kararı, Elçim Hatun'u nasıl bir yol izlemeye itecektir?

Osman Bey'in Bursa Yolculuğu

Osman Bey'in nereye gittiğini kimse bilmemektedir. Bu sırada Yakup Bey ve İbrahim Bey, Bursa ve İznik'i ele geçirip Osman Bey'i etkisiz hale getirme planları yapmaktadır. Osman Bey ise Bursa'ya tek başına gitmiştir. Osman Bey'in Bursa'da hangi hedefleri gerçekleştireceği ve bu yolculuktan başarılı bir şekilde dönüp dönemeyeceği merak konusu.

Üç Büyük Beylik Arasında Çekişme

Dizinin yeni bölümünde üç büyük beylik arasındaki rekabet ve çekişme daha da yoğunlaşacak. Yakup Bey ve İbrahim Bey'in Osman Bey'e karşı planları, Osman Bey'in Bursa'daki hamleleriyle karşı karşıya gelecek. Üç büyük beyliğin arasındaki bu gerilim, gelecekteki olayları nasıl şekillendirecek?

Bu sorular ve daha fazlası, "Kuruluş Osman"ın 159. bölümünde yanıt bulacak.