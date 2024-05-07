Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünden ikinci tanıtım yayınlandı. Bu tanıtımda, Fatih ile Doğa'nın yüzleşmesinin sert geçtiği ve Giray'ın Ünalların evine ziyareti sırasında Fatih ile Görkem'in karşı karşıya geldiği görülüyor. Görkem'in Ömer'le buluştuğu sahne, Fatih'in buna şahit olmasıyla tansiyonu yükseltirken, Doğa ve Giray'ın ilk kez baş başa akşam yemeğine çıktığı sahneler de merak uyandırdı.

Abdullah'ın torunu Cemre'yi kucağına aldığında ağzından kaçırdığı sözler, Pembe'nin şüpheye düşmesine neden oldu. Bu gelişmeler, dizinin yeni bölümlerinde neler olacağına dair beklentiyi artırdı.

Kızılcık Şerbeti'nin 61. Bölümünde Neler Oldu?

Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümünde, Kıvılcım ve Ömer yeniden nikah masasına oturdu. Kıvılcım, kızlarının yardımıyla Ömer'e sürpriz bir nikah töreni hazırladı. Bu duygusal anlar, seyirciler tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Alev'den gerçekleri öğrenen Ömer, Abdullah'la yüzleşti. Abdullah, Alev'le ilişkisini onaylamadığını belirten Ömer'e, Pembe ile boşanacağını açıkladı. Pembe'nin kendisini takip ettirdiğini öğrenen Alev, Fatih'in karşısına çıkarak durumu açıkladı.

Diğer yandan, Nursema'yı görücü usulüyle evlendirmek isteyen Pembe, Rüzgar'ın kızından hoşlandığını fark ettiğinde, bu kararını gerçekleştirmek için harekete geçti. Doğa, Sönmez'in kendisiyle tanıştırmak istediği kişinin Giray olduğunu bilmeden, durumu engellemek istedi. Ancak karşısında Giray'ı bulan Doğa, büyük bir sürpriz yaşadı. Fatih'in, Görkem'e aldığı pahalı çanta Nilay'ın gözünden kaçmadı ve bu durumu Pembe'ye bildirdi. Bölümün final sahnesinde, Doğa ile Giray'ın yakınlaşmasına şahit olan Fatih'in tepkisi dikkat çekti.

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin üstlendiği Kızılcık Şerbeti'nin başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı yer alıyor.