Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yeni Tasarruf Paketi Geliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sürdürülebilir Finans Forumu'nda konuştu. Ekonominin genel durumu hakkında bilgi veren Şimşek, tasarruf ve verimlilik için yeni bir paket açıklayacaklarını söyledi. Ayrıca, iç talebin büyümeye güçlü katkı sağladığını ancak yavaşlayabileceğini belirtti. İhracat pazarlarının genişletileceğini ve sanayide rekabet ile verimliliğin artırılacağını vurguladı.

Cari Açık ve Dış Borç Azalacak

Bakan Şimşek, Türkiye'nin cari açığını milli gelirin yüzde 2,5'inin altına indirme hedefini açıkladı. Bu hedefin gerçekleşmesinin, Türkiye'nin dış borç yükünü hafifleteceğini ve döviz rezervlerini artıracağını belirtti. Sanayi sektöründe kamu desteği ile bir dönüşüm planı olduğunu ve dış döviz çıkışını azaltmak için altın ithalatına kota getirdiklerini ifade etti.

Finansmana Erişim Kolaylaşıyor

Şimşek, Türkiye'nin finansman erişiminde sorun yaşamadığını ve uluslararası bankalar ile kredi derecelendirme kuruluşlarından olumlu sinyaller aldıklarını dile getirdi. Türkiye'nin risk primlerinin düşmesiyle finansman maliyetlerinin azaldığını belirtti.

Deprem ve Enflasyonla Mücadele

Şimşek, depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerini de değerlendirdi. Bütçe açığını azaltmak için alınan önlemlerin enflasyonist baskı yarattığını kabul etti. Ancak, para politikasının yeniden yapılandırılmasının enflasyonu kontrol altına almaya yardımcı olacağını ve enflasyon oranını tek haneli rakamlara düşürmek için kararlı olduklarını söyledi.

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve Yeni Paket

Bakan Şimşek, yatırım ortamını iyileştirme ve hayat pahalılığı baskısını azaltmanın hükümetin öncelikleri arasında olduğunu belirtti. Şimşek, Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile birlikte yeni tasarruf ve verimlilik paketinin detaylarını açıklayacaklarını duyurdu.