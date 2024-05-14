Bahçeli Tarım ve Dış Politika Üzerine Konuştu: Çiftçiye Destek ve Filistin Meselesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, grup toplantısında çiftçilere destek verirken, dış politika konularına da değindi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında tarımın önemine vurgu yaparak çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti. Bahçeli'nin konuşması, tarım politikaları ve dış politika meselelerine odaklandı.

Bahçeli'nin çiftçilere yönelik çağrısı, tarım sektörünün stratejik önemini vurgularken, dış politika konularında ise Filistin meselesine dikkat çekti.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan bazı noktalar şunlar:

Filistin Meselesi ve Dış Politika:

Bahçeli, Filistin meselesine dair net bir tutum sergileyerek İsrail'in politikalarını eleştirdi ve Filistin'e destek verilmesi gerektiğini vurguladı. BM'nin Filistin'e yönelik tasarısını veto etmesini eleştirerek, uluslararası toplumun Filistin'in yanında olduğunu belirtti. Bahçeli, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Türkiye'nin Filistin'e verdiği desteğe vurgu yaptı.

Eurovision Şarkı Yarışması Eleştirisi:

Bahçeli, Eurovision Şarkı Yarışması'nı da eleştirerek sanatın siyasi içerikli hale gelmesini ve ahlaki çöküşü gözler önüne serdiğini belirtti. Yarışmanın marjinalliğin düşük seviyelerine indiğini ve çağdaşlık adına utanç verici olduğunu ifade etti.

Tarım Politikaları ve Çiftçilere Destek:

Çiftçilere destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Bahçeli, ÖTV ve KDV sorununa çözüm bulunması gerektiğini dile getirdi. Gübre ve mazot desteğinin artırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, çiftçilerin emeğinin karşılığını alması gerektiğini belirtti. Tarımın stratejik bir sektör olduğunu vurgulayarak çiftçilere destek verilmesi çağrısında bulundu.

Açığa Alınan Emniyet Müdürleri ve Hukuk:

Bahçeli, açığa alınan emniyet müdürleri konusuna da değinerek hukukun üstünlüğünün önemine vurgu yaptı. Gizli tanık ifadeleriyle yapılan karalama kampanyalarını eleştirerek temiz eller operasyonlarının gerekliliğine dikkat çekti.