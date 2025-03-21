İBB Soruşturmasında Yeni Kriz: Kişisel Veriler Üzerinden Gölge Ticaret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmasında dikkat çeken yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturmanın merkezinde, kişisel verilerin yetkisiz şekilde toplanması ve kullanılması iddiası yer alırken, kamuoyuna yansıyan ses kayıtları sürecin ne kadar karmaşık bir hal aldığını gözler önüne serdi. Özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun ile eski Kültür A.Ş. Genel Müdürü Serdal Taşkın arasındaki konuşmalar, dosyanın seyrini değiştirecek nitelikte.

Gizli Ses Kayıtları Gündeme Bomba Gibi Düştü

Soruşturma dosyasına giren ses kaydında, Murat Ongun’un sahibi olduğu “Reklam İstanbul” adlı şirket üzerinden İstanbul’da yaşayan milyonlarca vatandaşın kişisel verilerinin toplandığına ilişkin ifadeler dikkat çekti. Bu verilerin bir “yatırım” aracı olarak görüldüğü ve siyasal amaçlarla kullanılabileceği yönündeki sözler, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

Veri Yönetimi Üzerinden Kurulan Yapı İfşa Oldu

Kayıtlarda Serdal Taşkın’ın, "DMP üzerinden 3, 4 kat, hatta 5-6 kat fazla gelir elde edilebilir ama bu çok büyük bir sorun yaratır. Bütün İstanbul’u görebiliyor olmamız ortaya çıkar," dediği duyulurken; Ongun’un buna karşılık olarak, "Bu bana ticari kazanç sağlamasa da, kendi içimde kullanmam benim için bir yatırımdır," sözleri dosyanın ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu ortaya koydu.

Siyasi ve Ticari Amaçlar İç İçe Geçmiş

Ongun, konuşmalarında bu sistemin bir “ticari proje” olmadığını, tam tersine siyasal bir araç olarak kurgulandığını ifade etti. Medya A.Ş. ve iştirak şirketler aracılığıyla yürütülen dijital kampanyaların, kamunun parasını koruduğu yönünde savunmalar yapılırken; kamu kaynaklarının “özel şirketler” lehine nasıl yönlendirildiği tartışma konusu oldu.

Reklam İstanbul’un İhale Sicili Kabardı

Soruşturma dosyasında yer alan bir başka çarpıcı detay ise "Reklam İstanbul" adlı firmanın 2022-2024 yılları arasında İBB iştiraki olan Medya A.Ş.’den 70’ten fazla usulsüz ihale aldığı yönündeki iddialar oldu. Bu ihalelerin ne şekilde verildiği, hangi projeleri kapsadığı ve kamu zararının boyutu soruşturma sürecinde netlik kazanacak.

BDDK Korkusu ve Kişisel Verilerle İlgili Tehlike

Ses kaydının son bölümünde Serdal Taşkın’ın bankacılık sektöründen verdiği bir örnek, olayın ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu. Kişisel veri toplama işlemlerinin daha önce bir bankada da uygulanmaya çalışıldığını ve BDDK’nın bu durum karşısında 50-60 milyon lira ceza kesme aşamasına geldiğini ifade etmesi, kamu kurumlarında bu sistemin oluşturduğu riskleri gösterdi.

Firari Şüpheliler ve Genişleyen Soruşturma

Soruşturma dosyasına firari şüpheli Emrah Bağdatlı’nın da kişisel verileri ele geçirdiği ve bu verilerin İBB içinde kullanıldığına dair iddialar da eklendi. Bu gelişmeyle birlikte soruşturmanın kapsamı genişledi ve gözaltı kararı verilen kişi sayısı 106’ya yükseldi. Bu kişilerin arasında İBB yöneticileri, iştirak şirket yetkilileri ve bazı danışmanlar da bulunuyor.

Kamuoyunun Beklentisi: Şeffaf ve Tarafsız Bir Süreç

Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler adli makamlara çevrildi. İddiaların ağırlığı nedeniyle hem siyasi çevrelerden hem de halktan şeffaf bir yargılama süreci beklentisi artmış durumda. Kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kullanılması, sadece bireysel hak ihlali değil, aynı zamanda kamu güvenliğini tehdit eden bir durum olarak değerlendiriliyor.