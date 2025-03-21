Provokasyon Çağrılarına Karşı Devletin Kararlı Tutumu

Halkı Sokağa Çağıran Açıklamalar Sert Tepkiler Aldı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturmasının ardından halkı sokaklara çağırması, siyaset gündemini bir anda hareketlendirdi. Yapılan açıklamalar kamuoyunda infial yaratırken, özellikle hükümet kanadından gelen yanıtlar oldukça net ve sert oldu. Hukukun üstünlüğüne vurgu yapılırken, adli süreçler devam ederken yapılan sokak çağrılarının kabul edilemez olduğu belirtildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan Net Mesajlar

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı temel bir haktır, ancak devam eden yargı süreçleri üzerinden yapılan sokak çağrıları hukuk dışıdır ve asla kabul edilemez” ifadelerini kullandı. Tunç, halkın sokaklara yönlendirilmesinin toplumsal düzeni tehdit ettiğini ve bu tutumun hukukla bağdaşmadığını ifade etti.

Yargının Bağımsızlığına Vurgu Yapıldı

Bakan Tunç, açıklamasının devamında, yargı sürecinin yalnızca dosya kapsamına göre şekillendiğini, hiçbir yargı mensubunun dış etkilerle karar almayacağını vurguladı. “Gerçekleri değiştirmek için yapılan provokatif açıklamalar, yalnızca toplumsal huzuru bozmaya yarar,” diyen Tunç, sürecin tamamlandığında tüm detaylarıyla kamuoyuyla paylaşılacağını da duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Sokağa Çağırmak Sorumsuzluktur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da benzer şekilde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, halkı meydanlara çağırmanın ciddi sonuçları olabileceğini söyledi. “Bu çağrılar ne siyasi, ne hukuki, ne de vicdani olarak kabul edilebilir. Bu, sorumsuzluktur,” diyen Yerlikaya, vatandaşlara sağduyu çağrısında bulundu.

Provokatörlere Karşı Uyarı: Oyuna Gelmeyin

Bakan Yerlikaya, açıklamasında göstericilere de seslenerek, aralarına karışabilecek provokatörlere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti. “Polisimiz, milletimizin huzuru için görev başındadır. Huzuru bozmaya çalışanlara izin vermeyeceğiz,” diyerek güvenlik güçlerinin kararlılığını vurguladı.

Devletin Mesajı Net: Hukuk Dışılığa Geçit Yok

Hem Adalet Bakanlığı hem de İçişleri Bakanlığı cephesinden gelen açıklamalar, devletin bu tür girişimlere karşı tavizsiz bir duruş sergileyeceğini gösterdi. Özellikle yargı sürecinin devam ettiği bir dönemde yapılan bu tür çağrıların sadece provokasyon amacını taşıdığı ve hukukla bağdaşmadığı dile getirildi.

Toplumdan Sağduyulu Davranış Bekleniyor

Yetkililer, vatandaşlara sükunet ve sağduyu çağrısında bulunarak, yargı sürecinin sonucunu beklemenin en doğru tutum olduğunu belirtti. Devletin tüm kurumlarıyla halkın güvenliği için görevde olduğu vurgulandı ve milletin birlik duygusunu zedeleyecek girişimlere karşı da tedbirlerin alınacağı bildirildi.