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Just Cause 4 duyuruldu - Ne zaman çıkıyor
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Just Cause 4 duyuruldu - Ne zaman çıkıyor

Square Enix'in her yeri yok edip yıkma oyunu Just Cause serisinin yeni oyunu duyuruldu. Oyun için aynı zamanda çıkış tarihide açıklandı.

Square Enix gerçekleştirdiği E3 2018 konferansında Just Cause 4'ü duyurdu. Özellikle büyük haritası ve çevreye verilen zararla dikakt çeken Just Cause yine aynı yolu izleyecek gibi duruyor. 

Dördüncü oyunda yine ana karakterimiz olan Rico Rodriguez ile Güney Amerika ülkesi Solís'e yolculuk yapacağız. Burada Rodriguez geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak.

Just Cause 4, PlayStation 4, Xbox One ve PC için 4 Aralık 2019 tarihinde piyasada olacak. Oyunun yayınlanan oynanış fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Bunun yanında oyunun 15 dakikalık serbest oynanışını gösteren videoya da aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Çatışma, baskı ve şiddetli hava koşullarının hüküm sürdüğü Güney Amerika ülkesi Solís'e hoş geldin. Just Cause 4'te serseri ajan Rico Rodriguez, her ne pahasına olursa olsun geçmişi hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmak için Solís'te. Atlama tulumunu giy, tamamen kişiselleştirilebilir tırmanma çengelini kuşan ve Solís'e gök gürültüsünü getirmeye hazır ol!


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